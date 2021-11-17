Все новости Никита Ефремов

Никита Ефремов

Звезды
Не только Мария Ивакова: 5 звезд, не выдержавших отношений с Никитой Ефремовым
Никита Ефремов оказался настоящим ловеласом и покорителем женских сердец, но алкоголь и пагубные привычки заставляли всех его избранниц сделать выбор в пользу других мужчин.
Звезды
Никита Ефремов и Мария Ивакова сообщили о расставании
Никита Ефремов расстался с Марией Иваковой.
Звезды
Есть заключение: Джигурда не стал доказывать невиновность Ефремова по просьбе самого актера
Шоумен уверен, что Ефремов мог бы не примерить тюремную робу.
Кино
Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?
Эта популярная франшиза подарила зрителям множество любимых героев.
Кино
Кто озвучивает Волка в мультфильмах «Иван Царевич»?
В первой части франшизы, вышедшей в 2011 году, персонажа озвучивал Артур Смольянинов.
Звезды
«В итоге побеждает любовь»: Ефремов и Бикович снимутся в одном фильме
Ефремов и Бикович стали коллегами по съемочной площадке.
Звезды
«Как львята из «Короля льва»»: Алена Михайлова удивила необычной фотосессией
Актриса анонсировала выход своего нового фильма.
Звезды
«Я понимаю, я на дне»: Собчак рассказала, как бросила употреблять алкоголь
Теледива вспомнила, как ее выгнали из ресторана.
Звезды
«Любить — это не значит оправдывать»: Никита Ефремов рассказал об отношении к отцу после признания вины
Как изменилось отношение сына артиста к отцу после аварии.
Звезды
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов рассказал, как узнал об аварии с участием отца
Сын Ефремова впервые поделился своим мнением о страшной аварии.
Звезды
«Сериал продолжается»: Никита Джигурда утверждает, что Ефремова заставляли «совершать нелогичные действия»
Джигурда уверен, что Ефремов не виноват в ДТП.
Звезды
Запустился проект «Честный развод»: Агата Муцениеце снимается в фильме, названном в честь ее шоу
Александр Робак станет партнером актрисы по площадке.
Звезды
«Приглашайте людей, которые общаются на понятном вам языке»: Агату Муцениеце пристыдили за интервью с Никитой Ефремовым
Хейтеры посчитали свежее интервью актеров неудачным.
Звезды
«Приглашайте людей вашего уровня»: «Честный развод» Муцениеце с Никитой Ефремовом критикуют в сети
Выпуск с известным актером не понравился поклонникам шоу.
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