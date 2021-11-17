Никита Ефремов оказался настоящим ловеласом и покорителем женских сердец, но алкоголь и пагубные привычки заставляли всех его избранниц сделать выбор в пользу других мужчин.

Не только Мария Ивакова: 5 звезд, не выдержавших отношений с Никитой Ефремовым

Никита Ефремов и Мария Ивакова сообщили о расставании

Шоумен уверен, что Ефремов мог бы не примерить тюремную робу.

Есть заключение: Джигурда не стал доказывать невиновность Ефремова по просьбе самого актера

Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?

В первой части франшизы, вышедшей в 2011 году, персонажа озвучивал Артур Смольянинов.

Кто озвучивает Волка в мультфильмах «Иван Царевич»?

Ефремов и Бикович стали коллегами по съемочной площадке.

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«Любить — это не значит оправдывать»: Никита Ефремов рассказал об отношении к отцу после признания вины

Как изменилось отношение сына артиста к отцу после аварии.

25 янв 2021 13:55