Никита Ефремов
Не только Мария Ивакова: 5 звезд, не выдержавших отношений с Никитой Ефремовым
Никита Ефремов оказался настоящим ловеласом и покорителем женских сердец, но алкоголь и пагубные привычки заставляли всех его избранниц сделать выбор в пользу других мужчин.17 ноя 2021 15:43
Никита Ефремов и Мария Ивакова сообщили о расставании
Никита Ефремов расстался с Марией Иваковой.17 ноя 2021 09:16
Есть заключение: Джигурда не стал доказывать невиновность Ефремова по просьбе самого актера
Шоумен уверен, что Ефремов мог бы не примерить тюремную робу.10 ноя 2021 16:46
Кто озвучивает персонажей мультфильмов про Ивана Царевича?
Эта популярная франшиза подарила зрителям множество любимых героев.1 ноя 2021 11:09
Кто озвучивает Волка в мультфильмах «Иван Царевич»?
В первой части франшизы, вышедшей в 2011 году, персонажа озвучивал Артур Смольянинов.1 ноя 2021 10:43
«В итоге побеждает любовь»: Ефремов и Бикович снимутся в одном фильме
Ефремов и Бикович стали коллегами по съемочной площадке.9 окт 2021 11:00
«Как львята из «Короля льва»»: Алена Михайлова удивила необычной фотосессией
Актриса анонсировала выход своего нового фильма.8 окт 2021 14:07
«Я понимаю, я на дне»: Собчак рассказала, как бросила употреблять алкоголь
Теледива вспомнила, как ее выгнали из ресторана.25 янв 2021 15:28
«Любить — это не значит оправдывать»: Никита Ефремов рассказал об отношении к отцу после признания вины
Как изменилось отношение сына артиста к отцу после аварии.25 янв 2021 13:55
«Мне было очень больно»: Никита Ефремов рассказал, как узнал об аварии с участием отца
Сын Ефремова впервые поделился своим мнением о страшной аварии.25 янв 2021 13:37
«Сериал продолжается»: Никита Джигурда утверждает, что Ефремова заставляли «совершать нелогичные действия»
Джигурда уверен, что Ефремов не виноват в ДТП.18 янв 2021 01:20
Запустился проект «Честный развод»: Агата Муцениеце снимается в фильме, названном в честь ее шоу
Александр Робак станет партнером актрисы по площадке.21 дек 2020 13:43
«Приглашайте людей, которые общаются на понятном вам языке»: Агату Муцениеце пристыдили за интервью с Никитой Ефремовым
Хейтеры посчитали свежее интервью актеров неудачным.1 окт 2020 15:35
«Приглашайте людей вашего уровня»: «Честный развод» Муцениеце с Никитой Ефремовом критикуют в сети
Выпуск с известным актером не понравился поклонникам шоу.29 сен 2020 15:48
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