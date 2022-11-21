Звезды

Дочь Эдиты Пьехи рассказала, как живет 85-летняя звезда: «Меняем двери»

Легенда советской сцены, знаменитая певица Эдита Пьеха живет одна в загородном доме. Артистка жалуется, что ее все забыли.

Эдита Станиславовна настоящая легенда советской и российской сцены. Певица много лет гастролировала, но последние пару лет решила плотно заняться своим здоровьем, так как ее беспокоят проблемы с ногами.

Недавно в ее семье случилась и другая страшная беда — у Эдиты Пьехи умерла ее давняя подруга и помощница Нина Вячеславовна, которая более 30 лет прожила рядом с ней. Все это пагубно повлияло на звезду, которая говорит: она осталась одна, ее все забыли. Теперь и с финансами у звезды стало плохо. Из-за того что она уже пару лет не выступает, все накопления исчезли — это также нервирует советскую звезду.

Впрочем, так не считают ее наследники. В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Илона Броневицкая сообщила, что в их семье все прекрасно и они постоянно на связи.

Дочь говорит, что постоянно бывает у мамы, звонит ей и поддерживает. При этом слова Эдиты Пьехи описали немного не так — покинули ее поклонники.

А так мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники,

— оправдывается Броневицкая в эфире.

Илона подтвердила, что звездная мама не совсем здорова, поэтому редко выходит на улицу.

Также известно, что любимый внук Стас постоянно навещает бабушку, как только приезжает в Петербург. Он тоже регулярно звонит любимой Дите (так певец называет Пьеху. — Прим. «Утро-Новости») и спрашивает ее про здоровье.

Родные озвучили настоящую причину смерти бывшего мужа БерковойДмитрий Нагиев назвал условие, при котором вернется в шоу «Голос»19-летняя Маша из сериала «Воронины» объявила о беременности

Источник фото: Olga Loskutova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
За какие товары и услуги не стоит переплачивать в аэропорту
Путешествия, 25 ноя 2022 04:00
Как сберечь батарею в смартфоне? Ответ эксперта
Технологии, 25 ноя 2022 02:38
Ученые вернули к жизни 7 древних вирусов из Сибири
Наука, 25 ноя 2022 02:08
WhatsApp слил пользователей мошенникам: насколько это опасно?
Технологии, 25 ноя 2022 01:28
Выходной 31 декабря: что об этом думают жители России?
Общество, 24 ноя 2022 23:45
Главные новости
Две работы одновременно: это законно в России?
Финансы, Общество, 24 ноя 2022 21:15
На Мальдивы со скидкой 40%? Туроператоры объявили «Черную пятницу»
Путешествия, 24 ноя 2022 16:22
А можно и с подарками! Как получить письмо от Деда Мороза
Общество, 24 ноя 2022 12:22
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья: первые подробности новых «Пиратов»
Кино, 24 ноя 2022 08:38
Лыжник в Хакасии сорвался с горы вместе с лавиной
Путешествия, 23 ноя 2022 20:25
Категории