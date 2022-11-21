Дочь Эдиты Пьехи рассказала, как живет 85-летняя звезда: «Меняем двери»

Легенда советской сцены, знаменитая певица Эдита Пьеха живет одна в загородном доме. Артистка жалуется, что ее все забыли.

Эдита Станиславовна настоящая легенда советской и российской сцены. Певица много лет гастролировала, но последние пару лет решила плотно заняться своим здоровьем, так как ее беспокоят проблемы с ногами.

Недавно в ее семье случилась и другая страшная беда — у Эдиты Пьехи умерла ее давняя подруга и помощница Нина Вячеславовна, которая более 30 лет прожила рядом с ней. Все это пагубно повлияло на звезду, которая говорит: она осталась одна, ее все забыли. Теперь и с финансами у звезды стало плохо. Из-за того что она уже пару лет не выступает, все накопления исчезли — это также нервирует советскую звезду.

Впрочем, так не считают ее наследники. В эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Илона Броневицкая сообщила, что в их семье все прекрасно и они постоянно на связи.

Дочь говорит, что постоянно бывает у мамы, звонит ей и поддерживает. При этом слова Эдиты Пьехи описали немного не так — покинули ее поклонники.

А так мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники,

— оправдывается Броневицкая в эфире.

Илона подтвердила, что звездная мама не совсем здорова, поэтому редко выходит на улицу.

Также известно, что любимый внук Стас постоянно навещает бабушку, как только приезжает в Петербург. Он тоже регулярно звонит любимой Дите (так певец называет Пьеху. — Прим. «Утро-Новости») и спрашивает ее про здоровье.

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