Родные озвучили настоящую причину смерти бывшего мужа Берковой

Андрей Стоянов скончался 10 ноября. Все это время журналисты писали, что якобы актер после расставания со звездой «Дома-2» подсел на наркотики, но это оказалось неправдой.

Из похорон Андрея Стоянова не стали делать шоу или же большую траурную церемонию. Близкие всегда были против его отношений с Берковой, которая затянула в шоу-бизнес, хотя сам Андрей был серьезным человеком, очень добрым и человечным мужчиной, который и мухи не обидел, несмотря на грозный вид.

И когда они стали читать информацию о передозировке, были сильно удивлены этому. Также родные сказали, что его дома нашла невеста, с которой он жил уже довольно большой период.

Он просто не проснулся. Сердечная недостаточность,

— цитирует «СтарХит» окружение артиста.

Стоянова было решено кремировать, а вот где захоронен прах, пока непонятно. Неоднократные попытки СМИ найти его могилу пока не увенчались успехом.

Семья просит оставить их в покое в этот непростой период. Мать 49-летнего актёра не пришла в себя, как и его невеста. Обе они переживают тяжёлый период и не знают, как им быть дальше. Поклонники и друзья решили организовать денежный сбор для женщин — часть денег, которая поступит на счёт, позже пойдёт на благотворительность. Сам Андрей последние годы нередко помогал тем, кто в этом нуждается.

Напомним, что Елена Беркова после развода перестала общаться с экс-супругом, говоря, что у него взрывной характер и она боится встречаться с ним без свидетелей. Хотя Андрей несколько раз пытался выйти на связь.

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