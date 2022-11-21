Звезды

Стало известно, кто скрывался в костюме Божьей коровки в шоу «Маска. Танцы»

Популярная программа продолжает выходить и открывать все новых и новых участников. Накануне была раскрыта Божья коровка.

У жюри на протяжении всех выпусков было несколько идей, кто же скрывался под маской Божьей коровки — назывались фамилии Лорак, Повалий, Семенович (она, правда, уже выбыла из шоу). Но, как оказалось, ею была Анна Седокова.

Певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» последние несколько месяцев находилась в Москве и не могла не поучаствовать в знаменитом проекте. Правда, ей необходимо было танцевать, а не петь. Для этого Седокова брала уроки, занималась со специалистами и при этом старалась сделать все, чтобы ее не узнали.

После раскрытия Анна призналась, что костюм коровки ужасно неудобный — в нем ничего не видно, по сцене она передвигалась в буквальном смысле наощупь. Иначе бы упала и случился конфуз. Кроме того, она получила травмы на проекте.

Фото: кадр из программы

Так, один раз после выступления, спускаясь по лестнице, она сильно повредила ногу и была вынуждена несколько дней лежат дома.

У меня остался шрам на руке после номера с гимнастом, не факт, что он пройдет,

— заявила Анна Седокова в беседе с «Газетой.ру».

Отметим, что ранее на сцене раскрыли Снежного барса. В костюме скрывался известный повар Александр Белькович.

Нового ведущего Comedy Club Бебуришвили задержали в ЧелябинскеДочь ответила на обвинения Эдиты Пьехи, которая пожаловалась на безденежьеЗвезда сериала «Сверхъестественное» Никки Эйкокс умерла от рака в 47 лет

Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
За какие товары и услуги не стоит переплачивать в аэропорту
Путешествия, 25 ноя 2022 04:00
Как сберечь батарею в смартфоне? Ответ эксперта
Технологии, 25 ноя 2022 02:38
Ученые вернули к жизни 7 древних вирусов из Сибири
Наука, 25 ноя 2022 02:08
WhatsApp слил пользователей мошенникам: насколько это опасно?
Технологии, 25 ноя 2022 01:28
Выходной 31 декабря: что об этом думают жители России?
Общество, 24 ноя 2022 23:45
Главные новости
Две работы одновременно: это законно в России?
Финансы, Общество, 24 ноя 2022 21:15
На Мальдивы со скидкой 40%? Туроператоры объявили «Черную пятницу»
Путешествия, 24 ноя 2022 16:22
А можно и с подарками! Как получить письмо от Деда Мороза
Общество, 24 ноя 2022 12:22
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья: первые подробности новых «Пиратов»
Кино, 24 ноя 2022 08:38
Лыжник в Хакасии сорвался с горы вместе с лавиной
Путешествия, 23 ноя 2022 20:25
Категории