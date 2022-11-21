Стало известно, кто скрывался в костюме Божьей коровки в шоу «Маска. Танцы»

Популярная программа продолжает выходить и открывать все новых и новых участников. Накануне была раскрыта Божья коровка.

У жюри на протяжении всех выпусков было несколько идей, кто же скрывался под маской Божьей коровки — назывались фамилии Лорак, Повалий, Семенович (она, правда, уже выбыла из шоу). Но, как оказалось, ею была Анна Седокова.

Певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» последние несколько месяцев находилась в Москве и не могла не поучаствовать в знаменитом проекте. Правда, ей необходимо было танцевать, а не петь. Для этого Седокова брала уроки, занималась со специалистами и при этом старалась сделать все, чтобы ее не узнали.

После раскрытия Анна призналась, что костюм коровки ужасно неудобный — в нем ничего не видно, по сцене она передвигалась в буквальном смысле наощупь. Иначе бы упала и случился конфуз. Кроме того, она получила травмы на проекте.