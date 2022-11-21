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Нового ведущего Comedy Club Бебуришвили задержали в Челябинске

Андрей Бебуришвили должен был сменить Гарика Харламова в популярном шоу, но тот решил вернуться. Теперь же комик имеет проблемы с законом.

Стало известно, что Андрея Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска за административное правонарушение — он курил в неположенном месте вместе с другом.

Это заметили другие пассажиры, а также сотрудники полиции. Оба комика были доставлены в отдел, где на них составили протоколы. Штраф оказался 500 рублей.

Отметим, что Андрей Бебуришвили последние несколько месяцев у всех на устах. Актер и шоумен должен был заменить Гарика Харламова в Comedy Club — это подавалось как большое событие, а сам «Бульдог» говорил, что собирается на покой.

Но как только публика стала хейтить юмориста, продюсеры экстренно вернулись звезду ТНТ на прежнее место. Сам Харалмов признался, что это все был розыгрыш — а злые языки утверждают, что Гарик просто собирался выбить себе побольше денег у руководства (по слухам, гонорар ему подняли с 7 млн рублей в месяц до 10 млн).

Сам же Бебуришвили продолжает выступать в Comedy с миниатюрами, а также гастролирует со стендап-концертом по всей России. Кроме того, он готовит новую программу, которую представит весной 2023 года.

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Источник фото: кадры из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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