Канье Уэст засобирался в президенты — американцы не выдержали: «Год клоунов»

Скандальный рэпер Канье Уэст уже хотел баллотироваться на пост президента США и даже советовался с Дональдом Трампом. Но тогда не получилось.

В прошлую президентскую гонку Канье Уэст ворвался стремительно — он создал программу, мерч и все атрибуты для кампании. Вот только его остановили из-за маленькой, но важной вещи: он не так оформил документы и подал их не в срок. Музыкант сразу же заявил — это клевета и его просто не хотят допускать до выборов. Тогда, к слову, победу одержал Джо Байден.

В нынешнем году он, похоже, собирается успеть сделать всё и начал сильно заранее. Инсайдеры стали «сливать» журналистам информацию, что 45-летний Йе (еще одно имя музыканта) уже принял решение выставить свою кандидатуру на выборы президента США. К слову, об этом ранее говорил и Дональд Трамп.

Пока официальных комментариев от Канье не было, всё на уровне слухов. Многие американцы не понимают, как человек с биполярным расстройством сможет руководить страной. В социальных сетях можно найти кучу недовольных комментариев.

Год клоунов,

— пишут пользователи.

Ему бы подлечиться, а потом уже подумать о каких-то высоких делах,

— вторят другие.

Это всё назло Ким! Хочет доказать, кого она потеряла,

— считают третьи.

Отметим, что Канье прославился как музыкант. Он выпустил несколько альбомов, ставших платиновыми по всему миру. Также Уэст занимался продюсированием.

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