Все новости Дональд Трамп

Дональд Трамп

Звезды
Сын Дональда Трампа обручился с бывшей советницей отца
Пара скрывала помолвку больше года.
Звезды
«Все это поняли, кроме Гарри»: безжалостную правду о Меган Маркл озвучили вслух
Дональд Трамп обвинил герцогиню Сассекскую в неуважении к королеве.
Звезды
«Тетя Валя из «Спокойной ночи, малыши»: Собчак посмешила нарядом на свадьбе Моргенштерна
Телеведущая выступила тамадой на свадебной церемонии.
Звезды
«Будто со съемок "Голодных игр"»: исполнившая гимн США Леди Гага удивила фанатов
Эффектный образ напомнил персонажа из фантастического кинофильма.
ТВ и сериалы
Педро Паскаль похвалил Джину Карано за ее игру в «Мандалорце»
Несмотря на скандалы, которыми окружено имя актрисы в последнее время, Паскаль высоко ценит ее вклад в создание сериала Disney.
Звезды
«Кто теперь самый главный моральный урод?»: Сергей Шнуров ответил оппонентам в бранной форме
Одним вопросом потерял доверие последователей.
ТВ и сериалы
Негативный ажиотаж вокруг Джины Карано сделал ее второй самой популярной актрисой на IMDb
Дурная слава — тоже слава.
Звезды
Барак Обама рассказал о «напряженности» в браке во время президентства
Так, 44-й президент США рассказал о влиянии высокой должности на гармонию семейной жизни.
Кино
Бен Стиллер отказался вырезать сцены с Дональдом Трампом из «Образцового самца»
Режиссер и актер не собирается смешивать политику и искусство. 
Последнее
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Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
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Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
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«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
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