Дональд Трамп
Сын Дональда Трампа обручился с бывшей советницей отца
Пара скрывала помолвку больше года.6 янв 2022 11:33
«Все это поняли, кроме Гарри»: безжалостную правду о Меган Маркл озвучили вслух
Дональд Трамп обвинил герцогиню Сассекскую в неуважении к королеве.2 янв 2022 07:00
«Тетя Валя из «Спокойной ночи, малыши»: Собчак посмешила нарядом на свадьбе Моргенштерна
Телеведущая выступила тамадой на свадебной церемонии.2 сен 2021 10:40
«Будто со съемок "Голодных игр"»: исполнившая гимн США Леди Гага удивила фанатов
Эффектный образ напомнил персонажа из фантастического кинофильма.21 янв 2021 15:52
Педро Паскаль похвалил Джину Карано за ее игру в «Мандалорце»
Несмотря на скандалы, которыми окружено имя актрисы в последнее время, Паскаль высоко ценит ее вклад в создание сериала Disney.29 дек 2020 16:34
«Кто теперь самый главный моральный урод?»: Сергей Шнуров ответил оппонентам в бранной форме
Одним вопросом потерял доверие последователей.21 дек 2020 09:52
Негативный ажиотаж вокруг Джины Карано сделал ее второй самой популярной актрисой на IMDb
Дурная слава — тоже слава.16 дек 2020 14:01
Барак Обама рассказал о «напряженности» в браке во время президентства
Так, 44-й президент США рассказал о влиянии высокой должности на гармонию семейной жизни.15 ноя 2020 11:43
Бен Стиллер отказался вырезать сцены с Дональдом Трампом из «Образцового самца»
Режиссер и актер не собирается смешивать политику и искусство.13 июл 2020 12:34
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Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
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