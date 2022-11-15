Канье Уэст
Эмили Ратаковски после развода закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян
Одна из самых красивых женщин планеты, модель Эмили Ратаковски, сошлась с главным ловеласом Голливуда.15 ноя 2022 13:19
Сдался даже «Адидас»: с Канье Уэстом массово рвут контракты
Какие компании разорвали отношения с Канье Уэстом25 окт 2022 16:36
Ким Кардашьян публично осудила своего бывшего мужа Канье Уэста
Уэст бахвалится, что можно нести что угодно и ему сойдет с рук. Бывшая жена так не думает.25 окт 2022 15:42
Модный дом Баленсиага разорвал контракт с Канье Уэстом
Это произошло после серии антисемитских постов и других противоречивых комментариев рэпера.22 окт 2022 14:04
Cпин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину и российская новинка с Ходченковой: кинодайджест
В киновселенной Человека-паука появится новая героиня, а в фильмах DС может сняться Том Круз.24 янв 2022 11:46
Рэпер Канье Уэст вывел из себя народ неадекватным поведением: «Сошел с ума»
Исполнитель распускает руки.15 янв 2022 16:00
Раскрыто, для чего Кардашьян столкнула лбами экс-супруга с новым бойфрендом: «Внимания не хватает»
Канье Уэст встретится с новым бойфрендом бывшей жены.23 дек 2021 16:10
Звездная мать Ким Кардашьян одобрила роман дочери с Питом Дэвидсоном
Обаятельный комик очаровал всю семью.23 дек 2021 12:16
Рэпер Канье Уэст расстался с новой возлюбленной
Бывшая девушка рэпера подписана на Ким Кардашьян.23 дек 2021 08:06
Отношения Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона вызвали вопросы: «Мама и сын?»
Ким Кардашьян познакомилась с мамой Пита Дэвидсона.22 дек 2021 16:44
Ким Кардашьян провела выходные с мамой нового возлюбленного
Пока Канье Уэст пытается вернуть Ким Кардашьян, она познакомилась с мамой нового бойфренда.22 дек 2021 15:29
Ким Кардашьян наняла пианиста, чтобы он каждое утро будил ее детей живой музыкой
Ким Кардашьян стремится создать дома праздничное настроение.13 дек 2021 14:47
Возлюбленный Ким Кардашьян вышел в свет с Майли Сайрус: «Они друг другу больше подходят»
Некоторые считают поступок Пита Дэвидсона пиаром.13 дек 2021 10:41
Очередное начинание Канье Уэста вызвало недоверие: «Он же президентом собирался стать»
Американский рэпер может занять место покойного друга.10 дек 2021 08:12
Получившую титул «Иконы моды» Ким Кардашьян троллят: «Колхоз»
Ким Кардашьян со сцены поблагодарила бывшего мужа Канье Уэста.8 дек 2021 15:30
Психолог объяснила странное поведение Канье Уэста после развода, удалившего все снимки из Instagram
В личном блоге американского рэпера остался только черный круг вместо основной фотографии.30 ноя 2021 15:53
Ким Кардашьян не намерена возобновлять отношения с Канье Уэстом
Бывшая рэпера настроена решительно.29 ноя 2021 12:08
На стадии отрицания: психолог прокомментировала поведение Канье Уэста после развода
Канье Уэст намерен вернуться к Ким Кардашьян.26 ноя 2021 14:01
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.23 ноя 2021 16:00
Раскрыто, почему Канье Уэст обвинил вступившую в новые отношения Ким Кардашьян в предательстве
Рэпер оказался жутким собственником.22 ноя 2021 15:25
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