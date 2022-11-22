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Куда пропало шоу «Женский клуб»: Бородина резко ответила на слухи о закрытии

Свою большую премьеру телеканал ТНТ анонсировал несколько недель, и вот, когда проект только-только набрал обороты, его сняли с эфира: куда же пропало шоу «Женский клуб»?

Премьера шоу «Женский клуб» состоялась 14 ноября. Пять ведущих, в числе которых Ксения Бородина, Яна Кошкина, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и Алина Герман, на протяжении часа обсуждали различные проблемы, связанные с отношениями, детьми, детскими травмами и прочим.

Приходили к ним и звездные гости, такие как Елена Блиновская, Екатерина Гордон, Стас Костюшкин, — многие раскрыли свои тайны, которые долго скрывали от публики.

И вот, когда зрители вновь захотели посмотреть проект, который должен был выйти 21 ноября в 14:00, его не стояло в сетке вещания. Более того, всю неделю его нельзя найти в телепрограмме. Что же случилось? На этот вопрос ответ дала Ксения Бородина.

По ее словам, многие зрители негодовали из-за неудобного времени, поэтому они с продюсерами решили немного переиграть и найти более подходящий временной слот для трансляции.

Девочки и мальчики, будет скоро всё, мы просто ищем,

— сказала Бородина в соцсетях.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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