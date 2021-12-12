Стас Костюшкин
Внешний вид Стаса Костюшкина вызвал недоумение: «Денег нет»
Исполнитель одевается не по погоде.12 дек 2021 10:00
«Как он это пронес?»: выходка Костюшкина с яйцами на «Шоумаскгоон» лишила дара речи
Никто не ожидал, что окажется в карманах известного певца.17 ноя 2021 16:03
«За квартиру и дом в Подмосковье»: жена Стаса Костюшкина рассказала о тратах на услуги ЖКХ
Тема платы за коммунальные услуги становится все более популярной.18 фев 2021 12:47
«Как в первый день болезни»: поставивший вакцину от коронавируса Стас Костюшкин рассказал о самочувствии
Певец поделился личными ощущениями от вакцинации «Спутником V».28 янв 2021 09:19
«На Орейру нет денег»: Стас Костюшкин иронично прокомментировал слухи о новом романе
Поклонники предложили скинуться «на Наташку».17 дек 2020 16:01
«Может и вправду сходить за дочкой»: Стас Костюшкин и его жена мечтают о ребенке после окончания пандемии
49-летний артист поделился сокровенными планами.8 дек 2020 14:20
«Скажите, что я Сталлоне»: Стас Костюшкин показал подкачанный торс и сравнил себя с голливудской звездой
В подписи же артист напрашивается на комплименты подписчиков.25 ноя 2020 11:16
«Сами справимся»: Стас Костюшкин прокомментировал заявление Меладзе о недостаточной поддержке артистов
Певец уверен, что миллионов звездам российской эстрады теперь никто не даст.24 ноя 2020 11:00
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