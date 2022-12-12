Группа «Чай вдвоем» объявила о воссоединении

Стас Костюшкин и Денис Клявер начали свой творческий путь еще в середине 90-х. Долгое время певцы выступали вместе, а затем поссорились и стали строить сольные карьеры.

Теперь же, спустя почти 10 лет после распада, они решили собраться вновь. Оба музыканта настроены решительно: в 2023 году они дадут серию концертов и выпустят новую песню, которая войдет в мини-альбом.

Мы решили повторить эксперимент под названием «Чай вдвоем» в следующем году. Слушатель того желает, а мы же все делаем ради них,

— сказали музыканты «Пятому каналу».

Пока точных дат воссоединения нет, но предположительно оно случится ближе лету. При этом оба артиста подчеркивают, что хотят заниматься и сольной карьерой.

Ранее группа распалась из-за постоянных ссор и проблем, возникающих в коллективе. Оба музыканта по-своему видели развитие группы «Чай вдвоем» — Денис хотел больше лирики, Стас же, наоборот, требовал танцевальной музыки и энергии. В итоге они и разбежались. Клявер после этого выпустил несколько мелодичных баллад, а Костюшкин прославился хитом «Девушка, я не танцую», который стал вирусным.

Последнее время оба певца активно выступают и участвуют в различных шоу. Недавно бывшие коллеги встретились и разговорились. Денис спросил совета, с кем ему записать дуэт, а Стас предложил тряхнуть стариной и вспомнить былые времена.

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