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«Я веду себя как звезда»: 13-летний Лиссандро из Франции выиграл детское «Евровидение»

В Ереване завершился юбилейный детский конкурс «Евровидение», на котором победу одержал представитель Франции. Лиссандро не только обошел фаворитку из Великобритании, но и не дал выиграть артистам из Армении и Грузии.

Детский музыкальный конкурс «Евровидение» прошел в 20-й раз. В этом году шоу принимал Ереван. На сцене выступили представители 16 стран, которые исполнили новые композиции. Изначально фаворитом конкурса считали представительницу Великобритании Фрейю Скай, но из-за проблем со здоровьем она не смогла достойно выступить и заняла лишь пятое место.

Во время голосования борьба долгое время шла между Грузией (от нее выступала Мариам Бигвава) и Арменией (Hape), но они смогли занять только вторую и третью строчки соответственно, набрав 180 и 161 балл. А вот обаятельный 13-летний мальчуган из Франции с песней «Ой, мама!» покорил публику и заработал 203 балла.

Фото: соцсети

По правилам конкурса, в детском «Евровидении» выступают ребята от 9 до 14 лет — они один раз исполняют композицию и в этот же день проходит зрительское и судейское голосование. Отметим, что Россия никак не представлена в этом году, так как вышла из Европейского вещательного союза.

Что известно о победителе детского «Евровидения» Лиссандро?

Лиссандро родом из Южной Франции. Мальчик с детства приучен к труду и дисциплине. Возможно поэтому он уже знает пять языков и делает успехи в учебе. В будущем ему хотелось бы стать логопедом, а вот музыка — его хобби. При этом он участвовал в нескольких телепроектах, один из которых — это детский «Голос» во Франции.

Композиция Лиссандро была посвящена стремлению к успеху — в ней он говорит, что нужно больше заниматься, совершать хорошие поступки и не бояться идти вперед.

О мама, о папа,

если бы ты знал, что происходит в моей голове

О мама, о папа

Попробуй, ты увидишь, что это так глупо.

Я веду себя как звезда, действую как звезда

Как в зеркале моей спальни,

— поет Лиссандро в своей песне.

Фото: соцсети

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Источник фото: кадр из трансляции Автор: Татьяна Вайвалова
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