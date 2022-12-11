«Я веду себя как звезда»: 13-летний Лиссандро из Франции выиграл детское «Евровидение»

В Ереване завершился юбилейный детский конкурс «Евровидение», на котором победу одержал представитель Франции. Лиссандро не только обошел фаворитку из Великобритании, но и не дал выиграть артистам из Армении и Грузии.

Детский музыкальный конкурс «Евровидение» прошел в 20-й раз. В этом году шоу принимал Ереван. На сцене выступили представители 16 стран, которые исполнили новые композиции. Изначально фаворитом конкурса считали представительницу Великобритании Фрейю Скай, но из-за проблем со здоровьем она не смогла достойно выступить и заняла лишь пятое место.

Во время голосования борьба долгое время шла между Грузией (от нее выступала Мариам Бигвава) и Арменией (Hape), но они смогли занять только вторую и третью строчки соответственно, набрав 180 и 161 балл. А вот обаятельный 13-летний мальчуган из Франции с песней «Ой, мама!» покорил публику и заработал 203 балла.