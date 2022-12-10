Здорово, когда фирменный рецепт связан с теплой семейной традицией.
Елена Воробей любит отмечать Новый год весело и в большой компании. Отменный стол здесь — обязательное условие, рассказала актриса в беседе с «Утро-Новости».
Фирменное блюдо — гусиная фаршированная шейка,
— поделилась Елена Воробей.
«Фаршируется шейка ливером зажаренным, гусиными потрохами, из которых делается фарш. Это рецепт нашей мамы. Мамы нет уже с нами, а рецепт ее остался как традиционное новогоднее блюдо. И после этого тост за маму».
Рецепт гусиной шейки
- Гусь (шейка) — 1 шт.
- Фарш из смеси жареной печени, гусиных потрохов, куриного мяса – 200 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
Приготовление
Снять с шейки кожу. Вывернуть наизнанку, посолить, поперчить, вывернуть обратно.
В фарш добавить чеснок, соль, белый перец.
Начинить фаршем шейку. С обоих концов завязать. Запекать в духовке при температуре 200 градусов около 40 минут.
Есть можно горячей или холодной.
На срезе блюдо красивое. Угощение получается вкусным и довольно жирным.
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