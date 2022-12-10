Звезды

Что приготовить к Новому году: фаршированная шейка по рецепту Елены Воробей

Здорово, когда фирменный рецепт связан с теплой семейной традицией.

Елена Воробей любит отмечать Новый год весело и в большой компании. Отменный стол здесь — обязательное условие, рассказала актриса в беседе с «Утро-Новости».

Фирменное блюдо — гусиная фаршированная шейка,

— поделилась Елена Воробей.

Елена Воробей
Елена Воробей

«Фаршируется шейка ливером зажаренным, гусиными потрохами, из которых делается фарш. Это рецепт нашей мамы. Мамы нет уже с нами, а рецепт ее остался как традиционное новогоднее блюдо. И после этого тост за маму».

Рецепт гусиной шейки

  • Гусь (шейка) — 1 шт.
  • Фарш из смеси жареной печени, гусиных потрохов, куриного мяса – 200 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Перец белый — по вкусу

Приготовление

Снять с шейки кожу. Вывернуть наизнанку, посолить, поперчить, вывернуть обратно.

В фарш добавить чеснок, соль, белый перец.

Начинить фаршем шейку. С обоих концов завязать. Запекать в духовке при температуре 200 градусов около 40 минут.

Есть можно горячей или холодной.

На срезе блюдо красивое. Угощение получается вкусным и довольно жирным.
«Вкуснее, чем шуба»: шеф-повар «Метрополя» дал рецепт своего салата«Мучаю гостей»: Елена Воробей поделилась секретом веселого Нового годаВплоть до приступа: в Минздраве рассказали, от какой новогодней еды пожилым лучше отказаться

🔥
🤯
😁
👏
🤔
😖
💩
Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
Последнее
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
«Опозорили всю страну»: блогер рассказала, почему ей стало стыдно за русских в Турции
Путешествия, 18 дек 2022 14:00
Во Внуково коллапс: пассажиры в отчаянии
Путешествия, 18 дек 2022 13:09
Не дожил и до 19 лет: хоккеист из России разбился насмерть в Канаде
Спорт, 18 дек 2022 12:25
Что нельзя дарить учителям на Новый год? Педагог дал важный совет
Общество, 18 дек 2022 12:08
Главные новости
Чем заменить колбасу в оливье? Топ-3 альтернатив, которые понравятся каждому
Общество, 18 дек 2022 14:23
Пожар на фабрике во Владивостоке полыхал до неба: видео
Общество, 17 дек 2022 18:48
На заслуженный отдых выйдут немногие: в России готовят новую пенсионную реформу
Общество, Финансы, 16 дек 2022 18:47
«Танцующий уродец»: как Людмила Гурченко провалила пробы в «Карнавальную ночь»
Звезды, Кино, 16 дек 2022 14:46
Где недорого снять дом на Новый год: подборка для Москвы и регионов
Общество, 16 дек 2022 12:32
Сюжеты
Что не так со страшным пожаром в Химках? Версий все больше, ясности все меньше
Общество, 9 дек 2022 09:51
Стала известна причина пожара в ТЦ «Мега Химки» в Москве: страшные кадры
Общество, 9 дек 2022 08:17
Категории