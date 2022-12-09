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«Мучаю гостей»: Елена Воробей поделилась секретом веселого Нового года

Продолжаем узнавать у знаменитостей, как они празднуют Новый год.

О праздничных традициях своей семьей рассказала «Утро-Новости» актриса и пародистка Елена Воробей.

Я люблю готовить новогодний концерт, мы называем его «домашний голубой огонёк», поэтому я мучаю всех гостей, кто к нам приходит, придумываю для них номера,

— говорит актриса.

Обязательное условие — все номера должны быть с юмором.

Елена Воробей
Елена Воробей

«Мы делаем подведение итогов года на основе событий, которые происходили именно в семье. Вот такой у нас фирменный рецепт хорошего настроения. Гостей приходит много, стол полон. В этом году, наверное, будет больше обычного, потому что я пригласила своих коллег по цеху, и надеюсь, что они придут».

В некотором роде, помимо «голубого огонька», у Елены Воробей еще и намечается домашний «Аншлаг». Точнее, напоминает наша гостья, сейчас это называется «новогодний парад юмора».
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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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