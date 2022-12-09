«Мы делаем подведение итогов года на основе событий, которые происходили именно в семье. Вот такой у нас фирменный рецепт хорошего настроения. Гостей приходит много, стол полон. В этом году, наверное, будет больше обычного, потому что я пригласила своих коллег по цеху, и надеюсь, что они придут».