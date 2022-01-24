Денис Клявер
Опухший Оскар Кучера напугал звезд шоу-бизнеса своим видом
Телеведущий поправился после январских праздников.24 янв 2022 15:02
Юморист Гарик Харламов поздравил свою дочь от Кристины Асмус с днем рождения
Анастасии исполнилось 8 лет.6 янв 2022 10:53
Актриса Мария Порошина случайно раскрыла лицо сына от неизвестного любовника
Многие уверены, что отец мальчика женат.28 дек 2021 14:17
«Было все, что проходят за жизнь»: Ярушин из «Универа» отметил 10 лет брака
Актер поздравил любимую супругу с годовщиной.13 авг 2021 11:40
«Редкой красоты девочка»: Ларису Гузееву восхитила 2-летняя дочь Леры Кудрявцевой
Ведущая вышла на прогулку с дочкой после травмы спины.8 фев 2021 13:28
«Ты все еще молодая и красивая»: Глюкоза показала фото с мамой из семейного архива 30-летней давности
Знаменитость поздравила маму с днем рождения.26 янв 2021 12:37
«Уважаю и горжусь»: Денис Клявер показал вернувшегося из армии сына
Артист поделился с подписчиками радостной новостью.17 дек 2020 15:33
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