Куда пропал Шубин из «Жить здорово»: почему ведущий покинул рейтинговое шоу

Еще летом 2022 года зрители обратили внимание, что известный ведущий больше не появляется в эфире, поэтому резонно стали интересоваться: «Куда пропал Шубин из „Жить здорово“?»

Куда пропал Шубин из «Жить здорово», выяснить не так трудно, — популярный телеведущий все еще является практикующим врачом и регулярно принимает пациентов в одной известной московской клинике. Более того, он работает в центре мануальной терапии Елены Малышевой — главной ведущей популярного шоу «Жить здорово».

Вопреки слухам, он никуда не уезжал из страны, ведь у него семья — любимая вторая жена, а также сын и дочь. Он также остался в хороших отношениях с первой супругой Ольгой, которая родила ему дочь Дашу. Девушка уже получила образование и стала стоматологом.

Но зрители не видят его уже долгое время. Почему же?