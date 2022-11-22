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Куда пропал Шубин из «Жить здорово»: почему ведущий покинул рейтинговое шоу

Еще летом 2022 года зрители обратили внимание, что известный ведущий больше не появляется в эфире, поэтому резонно стали интересоваться: «Куда пропал Шубин из „Жить здорово“?»

Куда пропал Шубин из «Жить здорово», выяснить не так трудно, — популярный телеведущий все еще является практикующим врачом и регулярно принимает пациентов в одной известной московской клинике. Более того, он работает в центре мануальной терапии Елены Малышевой — главной ведущей популярного шоу «Жить здорово».

Вопреки слухам, он никуда не уезжал из страны, ведь у него семья — любимая вторая жена, а также сын и дочь. Он также остался в хороших отношениях с первой супругой Ольгой, которая родила ему дочь Дашу. Девушка уже получила образование и стала стоматологом.

Но зрители не видят его уже долгое время. Почему же?

Где сейчас доктор Шубин? Фото: кадр из программы

Есть несколько версий. Первая связана с критикой, которая обрушилась на Шубина в конце 2021 года. Тогда зрители заметили, что ведущий передачи про здоровье не так использовал глюкометр (якобы Дмитрий смотрел на показания перевернутого прибора). После этого программу забросали вопросами и гневными письмами. А Шубину пришлось отвечать — получилось резко и дерзко, он усомнился в компетенции журналистов и сказал, что сам все сделал правильно.

Другая версия — он захотел больше времени уделять медицине. Шубин — известный врач, который имеет многолетнюю практику. И его знания могут пригодиться в лечении многих проблем. Поэтому доктор решил отдохнуть от телевидения и заняться тем, что у него получается лучше всего.

Фото: кадр из программы

Сама Елена Малышева говорит, что всегда ждет Шубина, так как он высококлассный специалист и просто хороший человек.

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Источник фото: кадр из программы Автор: Татьяна Вайвалова
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