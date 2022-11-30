«Отрыжка старого времени»: Бурляев оценил фильм «Елки 9»

В широкий прокат выходит фильм «Елки 9», на этот раз без Урганта и Светлакова. Хотя эксперты говорят, что даже «обновление» не спасет картину.

Много лет назад режиссер Тимур Бекмамбетов придумал собрать разные новеллы и назвал это «Елки». История зацепила зрителя и собрала на тот момент рекордную кассу. На следующий год сняли вторую часть, затем третью… В какой-то момент зрители устали, и им сказали, что снимают «Елки последние». Но не тут-то было.

В кинотеатрах вновь мы видим афишу «Елок», где красуется цифра 9. Съемки фильма сопровождались скандалом, ведь из него неожиданно убрали Ивана Урганта и Сергей Светлакова — главных действующих героев картины.

«Утро-Новости» связались с кинорежиссером Николаем Бурляевым, который попытался объяснить, почему в стране продолжают снимать комедии, когда люди ждут духоподъемного кино.

Николай Бурляев Кинорежиссёр, народный артист России/ «Пока такие фильмы будут появляться, потому что их начали делать раньше, чем пришли новые времена. Это отрыжка старого времени. Отрыжка безответственности наших чиновников, которые жили по принципу „Ассу“ в массы, деньги в кассу“. И поэтому появляются пока еще такие фильмы. Ожидается еще „Ирония судьбы“ с Киркоровым и там еще что-то».

Николай Петрович резонно отмечает, что сейчас все делают «развлекаловку», но никто не думает о высоком, о душе и о светлых чувствах, которые простому человеку было бы интересно посмотреть в кино. Но скоро всё изменится.

Николай Бурляев Кинорежиссёр, народный артист России/ «Это время завершается, и я думаю, что мы будем делать и что-то легкое для людей, но то, что их душу возвышает, а не опошляет. Чиновникам придется перестраиваться. Нужно переформатировать Министерство культуры серьезно, потому что оно превратилось за это 30-летие безвременья в „министерство развлечений“. Я не против развлечений, не против того, чтобы народ отдыхал, но отдыхая, он должен просветляться, а не опошляться».

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