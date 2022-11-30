«Отрыжка старого времени»: Бурляев оценил фильм «Елки 9»

В широкий прокат выходит фильм «Елки 9», на этот раз без Урганта и Светлакова. Хотя эксперты говорят, что даже «обновление» не спасет картину.
Много лет назад режиссер Тимур Бекмамбетов придумал собрать разные новеллы и назвал это «Елки». История зацепила зрителя и собрала на тот момент рекордную кассу. На следующий год сняли вторую часть, затем третью… В какой-то момент зрители устали, и им сказали, что снимают «Елки последние». Но не тут-то было.
В кинотеатрах вновь мы видим афишу «Елок», где красуется цифра 9. Съемки фильма сопровождались скандалом, ведь из него неожиданно убрали Ивана Урганта и Сергей Светлакова — главных действующих героев картины.
«Утро-Новости» связались с кинорежиссером Николаем Бурляевым, который попытался объяснить, почему в стране продолжают снимать комедии, когда люди ждут духоподъемного кино.
«Пока такие фильмы будут появляться, потому что их начали делать раньше, чем пришли новые времена. Это отрыжка старого времени. Отрыжка безответственности наших чиновников, которые жили по принципу „Ассу“ в массы, деньги в кассу“. И поэтому появляются пока еще такие фильмы. Ожидается еще „Ирония судьбы“ с Киркоровым и там еще что-то».
Николай Петрович резонно отмечает, что сейчас все делают «развлекаловку», но никто не думает о высоком, о душе и о светлых чувствах, которые простому человеку было бы интересно посмотреть в кино. Но скоро всё изменится.
«Это время завершается, и я думаю, что мы будем делать и что-то легкое для людей, но то, что их душу возвышает, а не опошляет. Чиновникам придется перестраиваться. Нужно переформатировать Министерство культуры серьезно, потому что оно превратилось за это 30-летие безвременья в „министерство развлечений“. Я не против развлечений, не против того, чтобы народ отдыхал, но отдыхая, он должен просветляться, а не опошляться».
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