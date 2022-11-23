Умер отец Арми Хаммера, миллионер Майкл Арманд

Знаменитый голливудский актер Арми Хаммер родился в богатой семье. Его отец — инвестиционный банкир, а прадед создал одну из крупнейших компаний в США.

Несколько лет назад Майклу Арманду Хаммеру поставили неутешительный онкологический диагноз. Мужчина мужественно боролся с недугом все это время, но накануне поздно вечером скончался. Ему было 67 лет.

Это печальная новость не только для Арми Хаммера, который сейчас находится на реабилитации после скандала с изнасилованием, но и для всего финансового мира. Майкл Арманд Хаммер был известным инвестиционным банкиром в Нью-Йорке, а также возглавлял компанию Occidental Petroleum, которой ранее руководил его дед.

Кроме того, отец Арми руководил Hammer Productions, Фондом Арманда Хаммера, галереями Хаммера и Международным фондом Хаммера. Похоронен он будет, скорее всего, в семейном мавзолее, располагающимся в мемориальном парке Пирс Бразерс Вествуд Виллидж.

Последние годы члены семьи Хаммер нередко попадают в заголовки СМИ. Дело в том, что в США вышел документальный сериал, где раскрывались финансовые преступления семьи. Кроме того, создатели не забыли упомянуть и знаменитый скандал с актером, когда несколько женщин обвинили его в изнасиловании. Это погубило карьеру красавчика, который вынужден скрываться от публики, сообщает TMZ.

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