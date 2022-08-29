Арми Хаммер
Фильм о каннибальской любви «Целиком и полностью» не имеет отношения к Арми Хаммеру
Режиссер Лука Гуаданьино отреагировал на домыслы из соцсетей.29 авг 2022 13:05
В какой последовательности смотреть все части «Пятидесяти оттенков серого»?
«Пятьдесят оттенков» одна из самых спорных франшиз в кинематографе.30 дек 2021 12:26
Трилогии «Матрица» не будет и интрига вокруг «Соколиного глаза»: кинодайджест
Как Лана Вачовски исцелилась «Воскрешением», а «Черная Вдова» повлияла на Клинта Бартона.22 дек 2021 13:00
От Арми Хаммера до Оксимирона: топ-5 самых громких секс-скандалов 2021
В этом году неприятно удивили те, от кого поклонники совсем не ждали подвоха.17 дек 2021 14:45
Обвиненный в каннибализме и насилии Арми Хаммер вышел из реабилитационного центра
Актер лечился 9 месяцев.13 дек 2021 16:21
«Флиртует он только с Арми»: в сети против отношений Зендаи и Тимоти Шаламе
Поклонники вспомнили неоднозначное поведение Тимоти Шаламе и Арми Хаммера.4 ноя 2021 08:50
Тимоти Шаламе ответил на обвинения Арми Хаммера в насилии
Звезда фильма «Король» на интервью увиливал от ответа.13 окт 2021 15:27
Романтическая комедия с Дженнифер Лопес «Скоростная свадьба» выйдет летом 2022 года
Lionsgate видит в проекте хороший кассовый потенциал.29 апр 2021 13:09
По слухам, Арми Хаммер лишился роли в продолжении «Назови меня своим именем»
Вряд ли это кого-то удивит.23 мар 2021 16:52
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