Все новости Полина Гагарина

Полина Гагарина

Звезды
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?
Звезды
«У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова
Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года.
Звезды
«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России
Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.
Звезды
«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.
Дети
4-летняя дочь разведенной Полины Гагариной встретила папу на каблуках
Между супругами длятся судебные тяжбы.
Звезды
Певица Полина Гагарина показала свой особняк за миллион долларов
Гагарина назвала свою люстру произведением искусства.
Звезды
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни. 
Звезды
Певица Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах на вилле за 300 тысяч в сутки
Звезда показала, как живет на тропических островах.
Звезды
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.
Звезды
Певица Полина Гагарина переехала в новый дом
Полина Гагарина хочет отселить дочь в собственную комнату.
Звезды
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.
Звезды
«Подорожавший» Лепс, выпивающий Билан и сбежавший Моргенштерн: раскрыты гонорары звезд на новогодних корпоративах
Чтобы вживую увидеть любимого артиста, нужно будет выложить круглую сумму с шестью нулями.
Звезды
Брат и сестра? В сети обсуждают невероятную схожесть Киркорова и ведущей шоу «Алена, блин!»
Знаменитости пришли на день рождения популярного артиста.
Звезды
Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство
Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце.
Звезды
В сети заговорили о примирении Гагариной с экс-супругом: «Пиар не удался?»
Суд между бывшими супругами не состоится.
Звезды
Гагарина взбесила народ частым появлением на экранах: «За ипотеку рассчитаться не может»
Певица снимется в фильме Ильи Учителя «Летучий корабль».
Звезды
Исхудавший Григорий Лепс напугал поклонников
У артиста заподозрили проблемы со здоровьем.
Звезды
Экс-супруг Полины Гагариной отозвал иск к певице
Дмитрию Исхакову не нравится новый мужчина бывшей жены.
Звезды
«Высохла вся»: исхудавшая Гагарина упала от бессилия
Поклонники Полины Гагариной в очередной раз встревожились.
Звезды
«У Полины анорексия»: Гагарина испугала народ своим видом
Поклонники считают худобу Гагариной нездоровой.
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия Инина
Звезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператоры
Путешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории