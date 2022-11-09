Полина Гагарина
«А мы им доверяем»: Жители России назвали любимые лица в рекламе
А вы каким знаменитостям в рекламе верите?9 ноя 2022 15:00
«У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова
Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года.7 ноя 2022 20:24
«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России
Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.3 ноя 2022 12:40
«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.3 ноя 2022 11:37
4-летняя дочь разведенной Полины Гагариной встретила папу на каблуках
Между супругами длятся судебные тяжбы.5 фев 2022 11:00
Певица Полина Гагарина показала свой особняк за миллион долларов
Гагарина назвала свою люстру произведением искусства.25 янв 2022 12:01
От Гагариной до Лолиты: 6 звезд, которых болезненное расставание изменило до неузнаваемости
Похудение — это приятное последствие тяжелого этапа в личной жизни.18 янв 2022 16:00
Певица Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах на вилле за 300 тысяч в сутки
Звезда показала, как живет на тропических островах.18 янв 2022 13:16
Страдания по Милохину, кощунство Навки и чары Энберта: 8 самых обсуждаемых номеров «Ледникового периода»
Подборка самых ярких выступлений звезд, которые набрали миллионы просмотров и дали повод для горячих споров в Сети.4 янв 2022 12:00
Певица Полина Гагарина переехала в новый дом
Полина Гагарина хочет отселить дочь в собственную комнату.27 дек 2021 09:29
Названы имена самых высокооплачиваемых артистов в новогодние праздники
В рейтинг вошли Лобода и Григорий Лепс.20 дек 2021 16:20
«Подорожавший» Лепс, выпивающий Билан и сбежавший Моргенштерн: раскрыты гонорары звезд на новогодних корпоративах
Чтобы вживую увидеть любимого артиста, нужно будет выложить круглую сумму с шестью нулями.16 дек 2021 11:00
Брат и сестра? В сети обсуждают невероятную схожесть Киркорова и ведущей шоу «Алена, блин!»
Знаменитости пришли на день рождения популярного артиста.13 дек 2021 16:09
Ксения Бородина осудила Павла Прилучного за рукоприкладство
Телеведущая припомнила актеру «грехи» в браке с Агатой Муцениеце.10 дек 2021 11:49
В сети заговорили о примирении Гагариной с экс-супругом: «Пиар не удался?»
Суд между бывшими супругами не состоится.9 дек 2021 16:19
Гагарина взбесила народ частым появлением на экранах: «За ипотеку рассчитаться не может»
Певица снимется в фильме Ильи Учителя «Летучий корабль».9 дек 2021 12:15
Исхудавший Григорий Лепс напугал поклонников
У артиста заподозрили проблемы со здоровьем.8 дек 2021 14:54
Экс-супруг Полины Гагариной отозвал иск к певице
Дмитрию Исхакову не нравится новый мужчина бывшей жены.7 дек 2021 10:15
«Высохла вся»: исхудавшая Гагарина упала от бессилия
Поклонники Полины Гагариной в очередной раз встревожились.24 ноя 2021 08:48
«У Полины анорексия»: Гагарина испугала народ своим видом
Поклонники считают худобу Гагариной нездоровой.21 ноя 2021 08:00
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