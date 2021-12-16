«Подорожавший» Лепс, выпивающий Билан и сбежавший Моргенштерн: раскрыты гонорары звезд на новогодних корпоративах

Чтобы вживую увидеть любимого артиста, нужно будет выложить круглую сумму с шестью нулями.

Для звезд отечественного шоу-бизнеса декабрь — хорошее время для того, чтобы неплохо подзаработать. Период новогодних корпоративов, несмотря на пандемию коронавируса, в самом разгаре. Конечно, есть свои ограничения, однако немного повеселиться иногда даже очень полезно. А если увидеть вживую кумира и станцевать под греющую душу песню, то можно считать, что этот непростой год удался.

Для артистов выступления — это самая настоящая работа, которая приносит неплохой доход. Появились расценки звезд российского шоу-бизнеса. Денежные запросы за их концерты могут поразить не искушенного читателя. И да, многие до сих пор хотят видеть на корпоративах именитых певцов, а не популярных блогеров и тиктокеров. Однако есть место и для поп-исполнителей, и рэперов.

Григорий Лепс

Самым дорогим артистом в уходящем году является Григорий Лепс: заказчику его выступление обойдется в 12 миллионов рублей. Однако есть вероятность, что исполнитель не согласится выйти на сцену даже за большие гонорары. Всему виной последние события, которые пошатнули спокойную жизнь Лепса.

Речь идет о разводе с супругой, с которой он прожил в браке больше 20 лет, и гипертоническом кризе, из-за которого 59-летнему певцу пришлось отказаться от выступления дуэтом с Ларисой Долиной, спровоцировав слухи о серьезной болезни.

Алла Пугачева

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева, которая несколько раз объявляла о своем уходе со сцены, продолжает принимать приглашения на новогодние выступления.

Для того, чтобы услышать легендарные песни в исполнении звезды придется выложить от 8 до 10 миллионов рублей. Такая сумма необходима за стандартное 50-минутное выступление.

Моргенштерн и Полина Гагарина

Попавший в громкий скандал с запрещенными препаратами и уехавший из России Моргенштерн может вернуться, чтобы выступить на корпоративе, если согласится, конечно. Концерт популярного рэпера будет стоить заказчику 7 миллионов рублей.

За аналогичную сумму готова дать спеть свои хиты и Полина Гагарина, которая также в этом году была в поле зрения прессы и общественности — ее громкий развод с именитым звездным фотографом Дмитрием Исхаковым не прошел тихо, мирно и спокойно. Пара делила имущество и скандалила из-за общей дочери, и все это под пристальным вниманием публики.

Иванушки International

Популярная в свое время группа не хочет уступать артистам, которые еще остаются на плаву в плане востребованности у публики, и готовы на новогоднее выступление. Гонорар легендарной группы составляет 3,7 миллиона рублей.

Дима Билан и Нюша

Недавно в очередной раз признавшийся в своем пристрастии к алкоголю Дима Билан готов порадовать аудиторию своими песнями за 2,5–3 миллиона рублей. Все-таки артист извинился за выход на сцену в нетрезвом состоянии, и его поклонники поняли и простили. Поэтому есть надежда, что артист не разочарует своим поведением на сцене перед коллегами на корпоративе.

На днях родившая второго ребенка Нюша просит за свое выступление такую же сумму, как и Билан. Но навряд ли артистка отправится на сцену и оставит новорожденного малыша без материнского внимания, хотя творческие люди — народ особенный, поэтому от них можно ожидать даже самых странных поступков.

Лолита Милявская

Звезда отечественной эстрады Лолита, которая, складывается ощущение, в последнее время переживает второе рождение на арене славы, большие деньги за свой концерт не просит, если сравнить с расценками выше представленных артистов.

Певица готова появится на новогоднем корпоративе за сумму от 2 до 2,5 миллионов рублей.

Группа «На-на»

Дешевле обойдется советская поп-группа из Москвы, основанная Бари Алибасовым. Чтобы услышать давно знакомые хиты, такие как «Фаина», «Любовь жестокая», нужно будет также опустошить кошелек на круглую сумму.

Выступление «На-на» ударит по бюджету меньше, чем, к примеру, появление на сцене Григория Лепса, — участники группы хотят 1,5 миллиона рублей за свой концерт.