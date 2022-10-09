Дима Билан
Бутират, кокаин и алкоголь: пагубные привычки звезд
Не только Паша Техник отличается плохим поведением. В свое время скандалы под веществами устраивали Дима Билан, Наталья Бочкарева и другие звезды.9 окт 2022 21:25
Новое видео Билана повергло народ в шок: «Он бывает трезвым?»
Дима Билан снова появился перед поклонниками в нетрезвом виде.3 фев 2022 15:00
Певца Диму Билана заподозрили в романе с его помощницей
К Билану прилетела из Америки сестра.30 янв 2022 15:00
Певица Слава о Клаве Коке после скандала с Бузовой: «Не дай бог таких друзей»
Исполнительница поддержала Ольгу, которая попросила поклонника не прикасаться к ней.26 янв 2022 15:25
Певец Дима Билан отдыхает на Мальдивах с близким другом
Артисты отдыхают вместе, но скрывают этот факт.24 янв 2022 13:50
«Платформа для бездарей» и «скрипучая» Бадоева: вот почему россияне разнесли шоу «Две звезды»
Телевизионный проект на Первом канале называют бессмысленным.24 янв 2022 13:30
Яна Рудковская рассказала о дружбе с Ксенией Собчак: «Пошла бы с ней в разведку»
Жена Плющенко высказалась об интервью Димы Билана.18 янв 2022 09:13
Яна Рудковская сделала пластическую операцию груди у лучшего хирурга
Продюсер откровенно ответила на вопросы своих подписчиков.18 янв 2022 08:49
В падении певицы Клавы Коки со сноуборда увидели мистику: «Билан сглазил»
Клава Кока вынуждена передвигаться на костылях.15 янв 2022 13:00
Анна Семенович уехала из Омска в Египет
На отдыхе звезда фотографируется на пляже.13 янв 2022 11:23
Пьяную Бузову затравили в сети: «Не стыдно так напиваться?»
Билана и Бузову обвиняют во взаимном пиаре.12 янв 2022 15:15
Рустам Солнцев разнес Билана, раскритиковавшего поведение пьяной певицы: «В святошу заделался?»
Клава Кока подставила Ольгу Бузову.12 янв 2022 14:21
Агутин удивил отношением к мальчику-инвалиду: «Билан и Пелагея переживают — он ржет»
Леонид не обратил внимание на заболевание юного исполнителя.8 янв 2022 12:00
Евгений Плющенко вышел на лед с годовалым сыном Арсением
Яна Рудковская отметила день рождения 2 января.6 янв 2022 15:43
Миллион на спа и вилла за 500 тысяч: топ-6 звезд, которые тратят целое состояние на отдых
Знаменитости не жалеют миллионы рублей на дорогие отели, виллы и рестораны.5 янв 2022 16:00
В сети вспомнили лучшее выступление Наргиз на «Голосе»: «Пелагея даже в мечтах так не исполнит»
Агутин «спутал» певицу с парнем, Билан признался в любви, а Градский похвалил за лучшую версию Scorpions.3 янв 2022 11:00
Дима Билан рассказал о встрече с криминальным авторитетом Япончиком
Билану угрожали жаждой и голодом.29 дек 2021 16:30
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.29 дек 2021 16:08
В сети жалеют проживающего не свою жизнь Билана: «Спасается бутылкой»
Ксения Собчак взяла интервью у певца.29 дек 2021 13:44
Дима Билан мог найти себе замену в лице участника шоу «Гoлoc»
Билану диагностировали третью стадию алкоголизма.28 дек 2021 15:55
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