Все новости Дима Билан

Дима Билан

Звезды
Бутират, кокаин и алкоголь: пагубные привычки звезд
Не только Паша Техник отличается плохим поведением. В свое время скандалы под веществами устраивали Дима Билан, Наталья Бочкарева и другие звезды.
Звезды
Новое видео Билана повергло народ в шок: «Он бывает трезвым?»
Дима Билан снова появился перед поклонниками в нетрезвом виде.
Звезды
Певца Диму Билана заподозрили в романе с его помощницей
К Билану прилетела из Америки сестра.
Звезды
Певица Слава о Клаве Коке после скандала с Бузовой: «Не дай бог таких друзей»
Исполнительница поддержала Ольгу, которая попросила поклонника не прикасаться к ней.
Звезды
Певец Дима Билан отдыхает на Мальдивах с близким другом
Артисты отдыхают вместе, но скрывают этот факт.
Общество
«Платформа для бездарей» и «скрипучая» Бадоева: вот почему россияне разнесли шоу «Две звезды»
Телевизионный проект на Первом канале называют бессмысленным.
Звезды
Яна Рудковская рассказала о дружбе с Ксенией Собчак: «Пошла бы с ней в разведку»
Жена Плющенко высказалась об интервью Димы Билана.
Звезды
Яна Рудковская сделала пластическую операцию груди у лучшего хирурга
Продюсер откровенно ответила на вопросы своих подписчиков.
Звезды
В падении певицы Клавы Коки со сноуборда увидели мистику: «Билан сглазил»
Клава Кока вынуждена передвигаться на костылях.
Звезды
Анна Семенович уехала из Омска в Египет
На отдыхе звезда фотографируется на пляже.
Звезды
Пьяную Бузову затравили в сети: «Не стыдно так напиваться?»
Билана и Бузову обвиняют во взаимном пиаре.
Звезды
Рустам Солнцев разнес Билана, раскритиковавшего поведение пьяной певицы: «В святошу заделался?»
Клава Кока подставила Ольгу Бузову.
Звезды
Агутин удивил отношением к мальчику-инвалиду: «Билан и Пелагея переживают — он ржет»
Леонид не обратил внимание на заболевание юного исполнителя.
Дети
Евгений Плющенко вышел на лед с годовалым сыном Арсением
Яна Рудковская отметила день рождения 2 января.
Звезды
Миллион на спа и вилла за 500 тысяч: топ-6 звезд, которые тратят целое состояние на отдых
Знаменитости не жалеют миллионы рублей на дорогие отели, виллы и рестораны.
Звезды
В сети вспомнили лучшее выступление Наргиз на «Голосе»: «Пелагея даже в мечтах так не исполнит»
Агутин «спутал» певицу с парнем, Билан признался в любви, а Градский похвалил за лучшую версию Scorpions.
Звезды
Дима Билан рассказал о встрече с криминальным авторитетом Япончиком
Билану угрожали жаждой и голодом.
Звезды
Рудковскую разнесли за полуголое фото: «Трусы надеть забыла»
Яну Рудковскую высмеяли за неумелый фотошоп.
Звезды
В сети жалеют проживающего не свою жизнь Билана: «Спасается бутылкой»
Ксения Собчак взяла интервью у певца.
Звезды
Дима Билан мог найти себе замену в лице участника шоу «Гoлoc»
Билану диагностировали третью стадию алкоголизма.
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