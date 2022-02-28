Тележурналист из Петербурга, любящий складывать буквы в слова: пишу о жизни, нас окружающей, о волнующих проблемах и о том, что происходит в мире и стране.
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