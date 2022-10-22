Моргенштерн
Россиянка сэкономила на туре в ОАЭ, но пожалела
«Здесь не хватает моря, прогулок и вкусной еды», — отмечает туристка.22 окт 2022 12:00
Басков на коленях у Киркорова и голая Успенская в клипе: 6 самых скандальных выходок звезд
Представители шоу-бизнеса не перестают шокировать публику вызывающими поступками и ужасающим поведением.12 янв 2022 11:10
Вилла Баскову и часы за 180 млн Пугачевой: топ-10 самых дорогих подарков звезд
Дорогостоящие подарки родственникам и коллегам по шоу-бизнесу — вполне привычное явление в мире артистов.6 янв 2022 16:15
Глаза 9 размера, внезапный отец Моргенштерна и жених-паук: 5 лучших выпусков «Давай поженимся!»
Некоторые россияне признаются, что смотрят телешоу, чтобы поднять себе настроение и посмеяться от души.3 янв 2022 18:00
Лоза объяснил, почему молодые звезды неизбежно вытеснят возрастных: бороться бесполезно
Конкурировать с Моргенштерном и его компанией с помощью запретов не получится.3 янв 2022 09:00
Итоги 2021: самые громкие скандалы российских звезд, которые обсуждала вся страна
Разбирательства Долиной и «обнаглевшей» тиктокерши, перепалка Бузовой и Губерниева, секс-скандал Прокловой — и это еще не все самые резонансные события года из мира звезд.29 дек 2021 16:00
Раскрыт секрет невероятного успеха Моргенштерна: «Дьявольский посыл»
Билан уверен, что Моргенштерн якшается с дьяволом.27 дек 2021 15:24
Найдено объяснение любви детей к Элджею и Моргенштерну: «Поют о том, что запрещено»
Исполнители хорошо знают, как устроена психика подростков.22 дек 2021 14:28
Леонид Агутин рассказал, что артистам не платят за новогодние «огоньки»
Певец назвал службу, которая «не приносит ни денег, ни славы».17 дек 2021 11:43
«Подорожавший» Лепс, выпивающий Билан и сбежавший Моргенштерн: раскрыты гонорары звезд на новогодних корпоративах
Чтобы вживую увидеть любимого артиста, нужно будет выложить круглую сумму с шестью нулями.16 дек 2021 11:00
Сбежавший Моргенштерн, непреклонная Долина и Бузова против всех: топ-5 громких скандалов 2021
Шоу-бизнес не обходится без громких разбирательств, которые из года в года смакуют в Сети.15 дек 2021 12:30
Диана Анкудинова из «Шоумаскгоон» отказалась принимать биологическую мать
Юная певица не чувствует себя популярной, как Моргенштерн.14 дек 2021 14:00
Появилось объяснение подростковым выходкам Нагиева, Баскова и других звезд: «Чтобы не называли дедушкой»
Психолог рассказал, ради чего возрастные артисты решаются на кардинальные перемены во внешности.14 дек 2021 14:00
Слитые в сеть голые снимки жены Моргенштерна доказали: «Любит ее не за внешность»
Пользователи соцсетей разглядели лишний вес у Дилары Зинатуллиной.13 дек 2021 11:41
Моргенштерна и Элджея высмеяли за побег из России: «Смелые в своих песенках»
Элджей и Моргенштерн покинули страну после обвинений, связанных с наркотиками.12 дек 2021 11:00
В сети появились снимки Моргенштерна, сбежавшего из России в ОАЭ
Рэпер отменил концерты в России и уехал отдыхать.7 дек 2021 09:36
Элджею и Моргенштерну предсказали скорый закат карьеры
Моргенштерн активно монетизирует свою славу.3 дек 2021 15:42
Рэпер Элджей может пытаться получить гражданство Кипра после обвинений в пропаганде наркотиков
Сейчас певец покинул Россию.1 дек 2021 13:56
Униженной за вульгарные наряды Бузовой объяснили, чем можно «заткнуть» рот: «Удовольствие не из дешевых»
Бузова превратилась в экстравагантную Леди Гагу, но отечественного производства.30 ноя 2021 14:32
Тату 45-летнего Баскова нашли объяснение: «На заднем месте нужно быть привлекательным»
Смена имиджа народного артиста наделала много шума.29 ноя 2021 16:16
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