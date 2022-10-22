«Здесь не хватает моря, прогулок и вкусной еды», — отмечает туристка.

Россиянка побывала в не самом популярном городе в Эмиратах и поняла, что «лучше Дубая для туриста нет ничего». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Для отдыха россиянка выбрала Фуджейру, за семидневную путевку на двоих ей пришлось отдать 129 тысяч рублей. Из питания в отеле был включен только завтрак.

Какая инфраструктура

По словам девушки, рядом с отелем нет ничего — ни магазинов, ни ресторанов. Гостиница находилась не в самом городе — до него приходилось добраться час на такси. Тем не менее и там нет большого разнообразия. Россиянка отмечает, что в торговых центрах было мало бутиков с одеждой, поэтому на шопинг сюда приезжать бессмысленно.