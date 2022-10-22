Путешествия

Россиянка сэкономила на туре в ОАЭ, но пожалела

«Здесь не хватает моря, прогулок и вкусной еды», — отмечает туристка.

Россиянка побывала в не самом популярном городе в Эмиратах и поняла, что «лучше Дубая для туриста нет ничего». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Для отдыха россиянка выбрала Фуджейру, за семидневную путевку на двоих ей пришлось отдать 129 тысяч рублей. Из питания в отеле был включен только завтрак.

Какая инфраструктура

По словам девушки, рядом с отелем нет ничего — ни магазинов, ни ресторанов. Гостиница находилась не в самом городе — до него приходилось добраться час на такси. Тем не менее и там нет большого разнообразия. Россиянка отмечает, что в торговых центрах было мало бутиков с одеждой, поэтому на шопинг сюда приезжать бессмысленно.

Фото: Egmont Strigl/Globallookpress

Что по питанию

Завтраки, включенные в стоимость тура, девушке показались вкусными, а вот ужины, которые она докупила уже на месте, оставляли желать лучшего — мяса почти не было, а салаты делали из того, что осталось.

Какая анимация

Из анимации россиянка заметила только музыку у бассейна. Притом из-за большого количества отдыхающих из России включали только русские треки. По словам туристки, в песнях через слово были мат и пошлость, однако на просьбы переключить композицию персонал не реагировал.

Как с пляжным отдыхом

Пляж при отеле тоже подкачал. Россиянка говорит, что купаться в море можно было только до обеда, потом начинался отлив, и пляж превращался «в мутную мелкую лужу».

Фото: Thomas Uhlemann/Globallookpress

Россиянка сделала вывод, что больше экономить на отдыхе в ОАЭ она не будет и в следующий раз выберет Дубай.

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Источник фото: Egmont Strigl/Globallookpress Автор: Дарья Бегишева
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