«Здесь не хватает моря, прогулок и вкусной еды», — отмечает туристка.
Россиянка побывала в не самом популярном городе в Эмиратах и поняла, что «лучше Дубая для туриста нет ничего». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма».
Для отдыха россиянка выбрала Фуджейру, за семидневную путевку на двоих ей пришлось отдать 129 тысяч рублей. Из питания в отеле был включен только завтрак.
Какая инфраструктура
По словам девушки, рядом с отелем нет ничего — ни магазинов, ни ресторанов. Гостиница находилась не в самом городе — до него приходилось добраться час на такси. Тем не менее и там нет большого разнообразия. Россиянка отмечает, что в торговых центрах было мало бутиков с одеждой, поэтому на шопинг сюда приезжать бессмысленно.
Источник фото: Egmont Strigl/GloballookpressАвтор: Дарья БегишеваОпубликовано: 22 октября 2022 12:00