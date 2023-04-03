Дарья Бегишева

При взрыве в Петербурге пострадал ребенок: подозреваемую задержали

Дело взяло под контроль Министерство внутренних дел.

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26 мар 2023 06:30