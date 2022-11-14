Авто
«Тесла» отреагировала на трагическое ДТП со «взбесившейся» машиной: видео
В социальных сетях ходят слухи о причинах крушения.14 ноя 2022 11:17
Дефицит автозапчастей и расходников прошел, теперь Россию наполнил контрафакт
Посмотрим, что происходит с расходниками и запчастями для популярных моделей. Для чистоты эксперимента возьмем оригиналы и дешевые аналоги.11 ноя 2022 14:08
Превративший женщину в инвалида блогер Эдвард Бил снова на свободе
Он устроил страшное ДТП в самом центре Москвы и отсидел в колонии.3 ноя 2022 10:08
Полон недостатков: «Тинькофф» запустил сервис по продаже автомобилей
Ресурс сильно ограничивает пользователей.2 ноя 2022 04:53
Иномарки ушедших брендов посоветовали продать. Или готовиться к большим тратам
Пока самые ходовые бренды уходят из нашей страны, автовладельцам приходится крепко думать о судьбе своих машин.28 окт 2022 12:01
У дилеров заканчивается «Лада Веста»
Есть и еще одна модель, которая в обозримом будущем станет дефицитной.27 окт 2022 14:21
Теперь ушел и «Мерседес». На его заводе будут выпускать китайцев
В нынешнем году дела у компании шли из рук вон плохо. Продажи машин рухнули с 43 тысяч машин до всего лишь девяти.26 окт 2022 10:21
В России приняты новые правила проверки на алкоголь
Теперь нужны будут понятые, и это не единственное новшество.25 окт 2022 20:30
В Дубае приземлился летающий автомобиль
Компания работает над тем, чтобы вывести авто на международные рынки. Пока это очень трудно.25 окт 2022 14:18
Какие иномарки можно купить в России. Пока что
Многие зарубежные производители ушли из России, и зачастую салоны держатся на старых запасах. Но и они иссякают.25 окт 2022 12:03
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