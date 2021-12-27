Раскрыт секрет невероятного успеха Моргенштерна: «Дьявольский посыл»

Билан уверен, что Моргенштерн якшается с дьяволом.

Дима Билан дал интервью Ксении Собчак, где раскрыл свое отношение к творчеству Моргенштерна. По его словам, исполнитель хита Cadillac «работает с темной стороной жизни». Билан уверен, что «пообщаться с рогатым» и моментально заслужить колоссальную популярность — это очень быстрый путь, которым и пошел Алишер Моргенштерн.

Такое мнение прокомментировала таролог и эзотерик Марианна Абравитова. По ее словам, в сегодняшнем мире связь с темными силами — действительно один из популярнейших способов добиться повсеместной славы.

Марианна Абравитова Эзотерик, таролог «Билан абсолютно прав. Так и обстоит дело. В данный момент зло на Земле в большинстве. Поэтому продвижение через негатив и дьявольский посыл, через низменные инстинкты встречается аплодисментами. Попробуйте сейчас пробиться с прекрасным голосом и репертуаром. Ничего из этого не получится. А если и получится, на это понадобится много времени и затраченного труда. К большому сожалению, если человек хочет стать так называемой звездой, для этого много не надо: либо отталкиваться от сексуальных инстинктов, самых низменных, либо от эпатажа, который непременно следует строить на чем-то недозволенном, социально исковерканным. Не добро, не золотое сердце, а именно рога, копыта, убийства и прочее», — рассказала эксперт в беседе с изданием «Утро-Новости».

Также специалист отмечает, что подобный расклад будет главенствовать на планете еще довольно долго, и нынешнее поколение не застанет позитивных перемен. Напротив, все будет только усугубляться. Поэтому люди, настроенные на настоящее искусство, должны быть готовы к тому, что путь к зрителю будет крайне сложным и затруднительным, если он пролегает через добро.