«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной

Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.

В СМИ и соцсетях продолжают высказываться по поводу рейтинга лучших артистов 2022 года, который опубликован после опроса ВЦИОМ. В нем неожиданно для многих оказались Олег Газманов, Полина Гагарина, Алла Пугачева, София Ротару и многие другие знаменитости.

Пользователи шутят, что ни один из этих артистов последние месяцы не был в музыкальных чартах, а также не выпустил новых композиций, которые стали бы хитами. Так как же они оказались в этом списке? С таким вопросом «Утро-Новости» обратились к Максиму Дунаевскому.

Я вообще не понимаю, что такое лучший исполнитель и почему ВЦИОМ устраивает такой опрос. В чем дело? Почему? Что за опросы такие? Ну ерунда! Эти опросы не имеют никакого абсолютно значения. Нулевое. Вот,

— говорит знаменитый композитор.

Максим Исаакович в беседе с нашим корреспондентом отметил, что спокойно относится к этим артистам, как и ко многим другим. Просто они лежат «на поверхности», поэтому простые люди сразу же вспоминают их. Но нельзя забывать о том, что в России много других дарований, которые не менее талантливы.

Максим Дунаевский Композитор «А эти опросы, они абсолютно ничтожны с точки зрения действительно людей по поводу исполнителей, певцов, музыки и прочих дел. Ну ничтожны. Так не делают нигде в мире. Поэтому я совершенно не придаю этому никакого значения. Существуют чарты, существует много принципов, по которым определяются действительно исполнители, их музыка, их альбомы. И мне кажется, это… ну это полная чушь! Вот и всё. Всё, что я могу сказать. Бред! Я ничего не имею против конкретно этих исполнителей — выбрали и выбрали, — но завтра будет другой опрос, и выберут других. Послезавтра третий, и выберут третьих. Понимаете, это полная чушь!»

Дунаевский подчеркнул, что его личный рейтинг не совпадает с тем списком, который предоставил ВЦИОМ, но конкретные фамилии своих любимых артистов он называть отказался, подчеркнув, что профессионалы так не поступают.

Напомним, ранее мы связались с певцом Юрием Лозой, который прокомментировал список лучших артистов 2022 года.

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