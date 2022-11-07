Юрий Лоза
«У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова
Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года.7 ноя 2022 20:24
Как отдыхаем на Новый год 2023: полное расписание выходных
После ноябрьских праздников можно подумать уже и о будущем — в частности, узнать, как отдыхаем на Новый год 2023. Рассказываем о полном расписании выходных.7 ноя 2022 08:05
Юрий Антонов объяснил свой неожиданный побег из России
Певца неожиданно нашли за границей, но что он там делает?4 ноя 2022 09:59
Гарик Харламов официально покинул Comedy Club: «Дорогу молодым»
Знаменитый комик на протяжении последних лет был соведущим Павла Воли. Но теперь это место займет другой юморист.3 ноя 2022 21:37
Жена звезды «Уральских пельменей» взяла титул «Королева мира — 2022» — фото
Знаменитый юморист Вячеслав Мясников рассказал, что его супругу Надежду признали главной красавицей мира.3 ноя 2022 12:54
«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России
Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.3 ноя 2022 12:40
«Бред»: Композитор Дунаевский жестко высказался о рейтинге лучших артистов с Газмановым и Гагариной
Заслуженный деятель культуры России дал свою оценку списку лучших артистов.3 ноя 2022 11:37
Лоза объяснил, почему молодые звезды неизбежно вытеснят возрастных: бороться бесполезно
Конкурировать с Моргенштерном и его компанией с помощью запретов не получится.3 янв 2022 09:00
Врач Александр Мясников раскритиковал звезд, призывающих отказаться от вакцинации
Мясников не понимает, почему поклонники доверяют звездам в вопросах медицины.2 дек 2021 09:32
Юрий Лоза рассказал о проблемах современных артистов: «Зациклены на себе»
Иосиф Пригожин рассказал, кого не стоит ждать на «Голубом огоньке».18 ноя 2021 16:34
«Частная лавочка»: Юрий Лоза назвал основные отличия между современным и старым «Голубым огоньком»
Российский исполнитель вспомнил времена старого новогоднего шоу.18 ноя 2021 15:57
Лоза вызвал много вопросов своим высказыванием о выплатах врачам
Певец Юрий Лоза раскритиковал поведение властей.27 окт 2021 09:56
«Хотят быстрее убить человека»: Лоза призвал отменить «безумные» доплаты врачам в пандемию
Композитор Юрий Лоза предложил способ победить пандемию и уменьшить статистику заболеваемости от COVID-19.26 окт 2021 12:58
«Хороший составчик»: Евгения Лоза приступила к съемкам в новом фильме
Актриса уехала в Тверскую область.6 окт 2021 14:18
«Лоза там не работал, как он может что-то рекомендовать»: автор песен для «Евровидения» вступился за английский язык
Поэт считает, что не стоит политизировать конкурс и язык, на котором творил великий Шекспир.16 фев 2021 15:09
«У нас есть какие-то фонды, загашники»: Юрий Лоза считает, что государство обязано поддержать артистов
По словам певца, у государства для этого имеются все необходимые ресурсы.10 фев 2021 12:59
«Жалоба тоже в стихах?»: адвокат Пригожина прокомментировал обращение Шнурова в полицию
Война между музыкальным продюсером и рок-музыкантом вышла на новый уровень.28 янв 2021 13:19
«Пусть его коллеги спорят»: Владимир Винокур прокомментировал нелестное высказывание Лозы о Петросяне
Певец слишком жестко раскритиковал современных российских юмористов.7 янв 2021 08:03
«Подборка анекдотов из Интернета»: Юрий Лоза назвал выступление Евгения Петросяна «апофеозом смехоямы»
Певец резко отозвался о качестве новогоднего юмора на ведущих телеканалах страны.6 янв 2021 14:54
«Он ко мне неровно дышит»: Юрий Лоза высмеял Басту, назвав «беременной гимназисткой»
Как один вирус всех перессорил.10 дек 2020 15:55
Последнее
«Не умел на минималках»: подробности смерти сына Аркадия ИнинаЗвезды, 16 ноя 2022 19:15
Новый год на Шри-Ланке за разумные деньги: что предлагают туроператорыПутешествия, 16 ноя 2022 19:09
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисыЗвезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантовПутешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной болиОбщество, 16 ноя 2022 15:40
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причинПутешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседейОбщество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало большеОбщество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фотоЗвезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории