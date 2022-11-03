«Они в каждой дырке»: Юрий Лоза объяснил, почему не считает Газманова и Гагарину лучшими певцами России

Исполнителя хита «Плот» возмутили недавно опубликованные рейтинги.

ВЦИОМ провел телефонный опрос граждан, после которого представил результаты публике. Так, в числе лучших наши соотечественники назвали певца Олега Газманова и певицу Полину Гагарину. Также в списке фигурируют Алла Пугачева, София Ротару и другие громкие имена.

Итоги, мягко говоря, удивили многих. Например, Отар Кушанашвили сказал, что ни Газманов, ни Гагарина за последние три года не выпустили ни одной значимой песни. А Пугачева попала в список по совокупности заслуг.

«Утро-Новости» решили поинтересоваться у главного критика российского шоу-бизнеса Юрия Лозы, как он отреагировал на результаты.

Юрий Лоза Певец, композитор. «Вы же понимаете, что общество ведомо. Если вы каких-то медийных персонажей начинаете с утра до вечера крутить по ТВ, то при всех опросах они и займут первые места. Если вы не будете их крутить по ТВ с утра до вечера в каждой рекламе, в каждой дырке и по сто раз в день упоминать имя, то их и не будут вспоминать. Опрос — это совершенно бесполезная вещь в данном случае. Значит там будут те, кого крутят. Вот и всё».

По словам Лозы, в шоу-бизнесе есть несколько примеров звезд, которые стали популярными за несколько недель. Но это только потому, что в их раскрутку вложили миллионный бюджет. Что же касается исполнителя хита «Есаул» и участницы «Евровидения» от России, то последнее время они тоже светятся везде.

Газманов и Гагарина в каждой дырке. Вот смотрите, сколько раз в день вы наткнетесь на их изображения, упоминания, на рекламу и прочее? Бесконечное количество раз! Ответы просты,

— говорит Лоза.

Что же касается публикации лучших, то тут музыкант дает четкий ответ — уже давно нет «лучшего» и «худшего» исполнителей. Есть только раскрученные и часто упоминаемые артисты.

Юрий Лоза Певец, композитор. «Что такое лучший? Что лучше — цирк, театр или хоккей? Вы же не можете ответить на этот вопрос. И никто не может ответить. Почему? Потому что каждый ищет свои предпочтения. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Один любит блюз, а другой любит кантри. Третий скажет — народные песни. Как можно сравнивать разных артистов? У каждого свой зритель, у каждого свои поклонники. Это дурацкий опрос. Я говорю, что это дурацкий опрос. Лучший, худший… Это дурацкое определение, абсолютно не соответствующее сути происходящего и абсолютно не соответствующее тому, что на самом деле является нашей жизнью. Ерунда это! Нет лучших и худших в артистах. Чушь это!»

Ранее мы побеседовали с Максимом Дунаевским, который прокомментировал ситуацию в музыкальной индустрии после публикации рейтинга ВЦИОМ.

22-летняя блогерша Аня Покров попала в ДТП — фото Превративший женщину в инвалида блогер Эдвард Бил снова на свободе«Оставьте меня»: внучка Гурченко потеряла ребенка из-за тяжелой травмы