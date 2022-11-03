«Оставьте меня»: внучка Гурченко потеряла ребенка из-за тяжелой травмы

Как выглядит наследница легенды советского кино и театра. И почему с ней случилась такая трагедия?

Елена Королева — единственная внучка великой Людмилы Гурченко. Несмотря на то что женщина мало общалась со знаменитой бабушкой, многие отмечают их невероятное сходство. В наследство от актрисы ей досталась дача в деревне Глаголево, где она постоянно проживает со старшей дочкой.

Недавно стало известно, что внучка Гурченко ждет ребенка. Женщина закрутила роман с соседом, который бросил ее, узнав о беременности. Но Елена не отчаялась и решила сама воспитывать ребенка. Увы, после тяжелой травмы у нее случился выкидыш.