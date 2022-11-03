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«Оставьте меня»: внучка Гурченко потеряла ребенка из-за тяжелой травмы

Как выглядит наследница легенды советского кино и театра. И почему с ней случилась такая трагедия?

Елена Королева — единственная внучка великой Людмилы Гурченко. Несмотря на то что женщина мало общалась со знаменитой бабушкой, многие отмечают их невероятное сходство. В наследство от актрисы ей досталась дача в деревне Глаголево, где она постоянно проживает со старшей дочкой.

Недавно стало известно, что внучка Гурченко ждет ребенка. Женщина закрутила роман с соседом, который бросил ее, узнав о беременности. Но Елена не отчаялась и решила сама воспитывать ребенка. Увы, после тяжелой травмы у нее случился выкидыш.

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Об этом рассказал певец Прохор Шаляпин. По его словам, он приехал к своей подруге, чтобы обсудить дела. Как вдруг та, идя по дому, оступилась и упала. Сначала вроде бы ничего не предвещало беды, женщина спокойно встала, отряхнулась и пошла дальше. Но затем она узнала, что при падении получила травму, которая повлияла на развитие плода.

Сама Королева не стала скрывать факт трагедии, правда, для журналистов вдаваться в подробности не стала.

Оставьте меня в покое,

— отрезала женщина во время звонка KP.RU.

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Сейчас все ее мысли сосредоточены на воспитании старшей дочки. Из-за нее Королева ушла с работы и помогает ей заниматься уроками и всячески поддерживает в любых начинаниях. Ранее Елена работала редактором ток-шоу на одном из федеральных каналов.

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Источник фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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