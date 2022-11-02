«Мне за это стыдно»: Валя Карнавал оправдалась за скандал с Ларисой Долиной

Легенда российской сцены год назад поссорилась с молодой блогершей в прямом эфире.

Неожиданным финалом закончился выпуск шоу «Музыкалити», где главными действующими лицами были блогерша Валя Карнавал и Лариса Долина. В какой-то момент молодую тиктокершу попросили что-то спеть, но, услышав первые ноты, исполнительница хита «Погода в доме» попросила ее прекратить, а затем пошутила, что в нее нужно кинуть торшером.

Эту перепалку затем активно обсуждали в соцсетях, а поклонники Карнавал заступились за любимицу, накинувшись на аккаунты Долиной. Оказалось, что певице даже угрожали и желали смерти.

Как выяснилось позже, на тот момент у Вали был тяжелый период — депрессия, непростые отношения с молодым человеком. И это шоу было первым, которое она посетила после возвращения. В итоге там она не сдержалась и вспылила, хотя сейчас понимает, что делать это было нельзя.

Мне за это стыдно, она ведь старше меня,

— прореагировала певица в беседе с рэпером Бастой.

Карнавал понимает, она обязана относиться к Ларисе Александровне с уважением и почтением, поэтому просит прощения у певицы. В качестве извинения она уже отправила ей несколько подарков. Хотя Долина, по ее словам, попыталась раздуть конфликт после и даже комментировала его в своих клипах.

Сейчас уже все конфликты забыты, и, по слухам, Карнавал с Долиной даже могут записать совместную песню, правда, пока это только предположения, потому что официально об этом не объявляли.

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