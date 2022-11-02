Инсульт отразился на лице: как выглядит Проклова, легенда советского кино

Легенда советского кинематографа после громкого скандала оказалась на больничной койке с инсультом. Чудом ей удалось выкарабкаться и встать на ноги.

Елена Проклова прославилась множество интересных и ярких ролей, которые знают все зрители России. Начала свою карьеру она еще юной девушкой, когда снялась вместе с Олегом Табаковым. Позже стала участницей многих советских картин и даже носила неофициальное звание «секс-символа» отечественного кино.

В прошлом году Елена Проклова пережила инсульт, который случился у нее на фоне скандальной истории о совращении — якобы она, будучи школьницей, была подвергнута харассменту со стороны известного актера, в котором все усмотрели Олега Табакова.

После атаки в СМИ Проклова почувствовала себя плохо и оказалась на больничной койке, из-за чего несколько месяцев даже не работала. Ситуация была критической — при инсульте важна каждая минута, поэтому актрисе нужна была своевременная помощь.