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Инсульт отразился на лице: как выглядит Проклова, легенда советского кино

Легенда советского кинематографа после громкого скандала оказалась на больничной койке с инсультом. Чудом ей удалось выкарабкаться и встать на ноги.

Елена Проклова прославилась множество интересных и ярких ролей, которые знают все зрители России. Начала свою карьеру она еще юной девушкой, когда снялась вместе с Олегом Табаковым. Позже стала участницей многих советских картин и даже носила неофициальное звание «секс-символа» отечественного кино.

В прошлом году Елена Проклова пережила инсульт, который случился у нее на фоне скандальной истории о совращении — якобы она, будучи школьницей, была подвергнута харассменту со стороны известного актера, в котором все усмотрели Олега Табакова.

После атаки в СМИ Проклова почувствовала себя плохо и оказалась на больничной койке, из-за чего несколько месяцев даже не работала. Ситуация была критической — при инсульте важна каждая минута, поэтому актрисе нужна была своевременная помощь.

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Недавно она стала гостьей программы «Звезды сошлись», где рассказала о том, как попала в ДТП. Шоу было посвящено трагической ситуации с Анной Большовой (подробности можно прочесть здесь).

Зрители обратили внимание на то, как изменилась Проклова после инсульта. Актриса ранее всегда была ухожена и хорошо выглядела, но сейчас на лице появились морщины, взгляд потух, а прическа вызывала большие вопросы у публики. Видно, что инсульт отразился на лице артистки — она стала хуже говорить.

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Источник фото: Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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