Куда пропал Шейнин с Первого канала: ведущий ток-шоу исчез с экрана

Последнее появление знаменитого телеведущего в эфире состоялось 20 октября 2022 года, поэтому сейчас всех интересует, куда пропал Шейнин с Первого канала?

Куда пропал Шейнин с Первого канала, ведь передача «Время покажет» до сих пор выходит в эфир, правда, уже с другими ведущими. Все началось еще 20 октября, когда Шейнин в прямом эфире неожиданно попрощался со всеми и сказал, что вскоре увидится со зрителями.

Затем 21 октября он не вышел в эфир легендарного дневного ток-шоу «Время покажет», его место заняли Анатолий Кузичев, Руслан Осташко и Олеся Лосева. И так продолжается уже вторую неделю. Что же случилось с Шейниным и почему он не спешит появляться в программе?

Отметим, что недавно в его телеграм-канале появилась интригующая запись, где он немного приоткрыл завесу тайны, что же с ним случилось, а то поклонники уже стали придумывать самые невероятные версии — от теорий заговора до болезни.

Дорогие зрители, со мной все в порядке. Вернусь — расскажу,

— говорит Шейнин.

Скорее всего, за таким ореолом таинственности скрывается банальная командировка. Ранее ходили слухи, что Артем Шейнин собирался снять документальный фильм, работа над которым будет длиться несколько недель. Возможно, поэтому он и не раскрывает тайны, где он, и собирается обо всем рассказывать в процессе. Правда, это не дает ответа на вопрос, когда Шейнин вернется в эфир программы и начнет вести свою телепередачу. Зрители ждут этого с нетерпением.

Напомним, ранее публика «потеряла» Александра Гуревича, который перестал вести шоу «Сто к одному». Здесь можно подробно прочитать о том, что стало с ведущим и куда он пропал.

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