«Ты себя-то видела?»: Киркоров оскорбил певицу Наргиз — видео

Новый скандал с участием поп-короля произошел в Узбекистане. Что на этот раз сказал Киркоров?

Только-только утихли разговоры о «розовой кофточке 2.0», когда Филипп Киркоров при всех послал журналистку, задавшую ему вопрос про хобби, как вдруг он снова заставил о себе говорить. Речь идет о концерте в Узбекистане, который певец дал накануне.

Во время шоу он неожиданно разразился монологом в адрес певицы Наргиз, которая позволила себе в соцсетях некорректную формулировку касательно его творчества. Тогда певец не стал сдерживаться и ответил, напомнив ей, что теперь она не может посещать Россию 50 лет из-за оскорблений граждан.

Теперь же он пошел еще дальше и отметил, что у него полный зал в Ташкенте, в то время как сама Наргиз прозябает где-то в забвении. Он также прошелся по ее внешности, отметив, что знаменитость зачем-то изменила себя до неузнаваемости.

Она удивляется, почему она не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?

— цитирует Филиппа «Пятый канал».

Сама Наргиз пока не отреагировала на эти слова. Ранее они с Киркоровым даже дружили и собирались записать дуэт, но не было подходящей песни.

Напомним, у Закировой также конфликт с Максом Фадеевым, ее бывшим продюсером. Она считает, что тот задвинул ее талант, не занимался ей, а в конечном счете запретил исполнять песни, созданные во время совместной работы.

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