Бывшая Тимати: «Он меня бесит и ведет себя так, как мне не хочется»

Анастасия Решетова родила рэперу сына, но даже это не спасло их отношения от краха.

С моделью Анастасией Решетовой Тимати был несколько лет. Ходили слухи, что брюнетка увела его у другой модели, Алены Шишковой, которая родила ему дочь Алису. Много лет все ждали свадьбы фигуристки Насти и рэпера, но этого так и не произошло. Не спас их отношения даже общий сын Ратмир — вскоре после его появления на свет они приняли решение разойтись.

Правда, после регулярно публиковали в соцсетях кадры совместного отдыха с сыном: Тимати регулярно приезжал к ребенку в квартиру, водил Решетову в рестораны и помогал финансово. Но Настя твердо решила для себя: эти отношения закончены.

Уже сейчас, по прошествии нескольких лет, она признается: союз можно было бы сохранить, просто тогда они наделали слишком много ошибок. И теперь вынуждены за них расплачиваться. Несмотря ни на что, у них сохранилось приятельское общение: они могут встретиться без ребенка и просто пообщаться как старые знакомые. Но бывают и неприятные ситуации. Так, недавно у экс-любовников случился скандал.

Он меня бесит и ведет себя так, как мне не хочется, мы иногда ругаемся,

— объяснила Анастасия во время интервью Надежде Стрелец.

Кстати, до того как Тимати встретил свою нынешнюю любовь, модель Валентину Иванову, многие в Сети думали, что Решетова и музыкант все-таки сойдутся. Модель не исключает такого варианта, но сейчас у нее другие приоритеты, и она предлагает подождать 20 лет.

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