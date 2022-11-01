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Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Мы оба плохо выглядели»

Музыкант признался, что давно не видел в таком состоянии своего коллегу.

Андрей Данилко рассказал, что в свое время мог назвать Юру Шатунова не только своим коллегой, но и другом. Певец признался, что в молодости мечтал быть похожим на музыканта и даже катался на его концерт.

Тогда украинского певца удивило, насколько лидер «Ласкового мая» был естественным, ярким и интересным на сцене. Много лет спустя им удалось познакомиться лично — Данилко удивлялся, как при таком темпераменте у артиста почти нет друзей. Ему явно не хватало общения с коллегами.

Последнюю их встречу Андрей запомнил навсегда. Она произошла еще в начале 2010-х в одном из московских клубов. Тогда Юра забежал в гримерку, чтобы подготовиться к выступлению.

Мы оба плохо выглядели,

— цитирует слова Данилко «СтарХит».

Но тогда он стал гримироваться под Сердючку, надел очки, чтобы скрыть все проблемы на лице. А вот Юре этого сделать было никак нельзя.

Данилко был одним из немногих артистов, который прислал венок на похороны Шатунова. Лично посетить их он не смог, так как давно не приезжает в Россию. Андрей признается, что Юрий много сделал для отечественного шоу-бизнеса и показал всем, что даже мальчик из детского дома может добиться больших успехов и стать популярным на всю страну.

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Источник фото: Evguenii Matveev/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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