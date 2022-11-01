Звезда «Дома-2» назвала болезнь, из-за которой не может выносить ребенка

Надежда Ермакова лечится уже несколько лет, но пока результаты не слишком обнадеживают.

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Надежда Ермакова на протяжении нескольких лет мечтает стать мамой, но пока этого не случилось. На постоянные вопросы, которые задают подписчики, она решила ответить жестко — потому что теперь ей уже надоело.

Оказалось, что 2,5 года назад ей поставили «диагноз апластическая анемия», то есть ее организм отторгает инородные тела, даже беременность. При этом у Ермаковой, как оказалось, нет проблем с зачатием — а вот выносить будущего малыша она пока не в состоянии.

Последние месяцы она только и делает, что занимается лечением — это постоянные капельницы, процедуры, препараты, переливание крови. Врачи говорят, что все идет лучше, чем они ожидали, но пока что рано говорить о большой победе.

Опасения есть, ведь все может вернуться,

— откровенно написала блогерша.

38-летняя Надежда говорит, что очень счастлива в браке с Даниэлем Чистовым — несмотря на то что он моложе ее, у них царит любовь и взаимопонимание, а муж всегда поддерживает ее.

В блоге Ермакова также отметила, что не стоит задавать женщинам после 35 постоянные вопросы про детей. Может сложиться так, что у них большие проблемы, которые решить не получается, а вы тем самым наступаете на больную мозоль.

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