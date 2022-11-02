Как сейчас выглядит Хадижа из сериала «Клон»: борется с раком и собирается замуж
В знаменитом сериале «Клон» роль Хадижи играла очаровательная актриса Карла Диас. Как она выглядит теперь, после тяжелой борьбы с раком.
За то время, пока «Клон» не идет, Диас выросла в настоящую красавицу. Сейчас ей 31 год, и она решила выйти замуж за давнего избранника Фелипе Бекари — он является депутатом и зоозащитником. О скором торжестве сама Карла рассказала в соцсетях, отметив, что ответила положительно на предложение руки и сердца своего возлюбленного.
Пока что нет точных данных, когда состоится свадьба и где она пройдет. Влюбленные много путешествуют по миру и работают в разных местах, так что праздник может случиться где угодно.
Источник фото: кадр из сериала "Клон"Автор: Татьяна Вайвалова Опубликовано: 2 ноября 2022 08:42