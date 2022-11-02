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Как сейчас выглядит Хадижа из сериала «Клон»: борется с раком и собирается замуж

В знаменитом сериале «Клон» роль Хадижи играла очаровательная актриса Карла Диас. Как она выглядит теперь, после тяжелой борьбы с раком.

За то время, пока «Клон» не идет, Диас выросла в настоящую красавицу. Сейчас ей 31 год, и она решила выйти замуж за давнего избранника Фелипе Бекари — он является депутатом и зоозащитником. О скором торжестве сама Карла рассказала в соцсетях, отметив, что ответила положительно на предложение руки и сердца своего возлюбленного.

Пока что нет точных данных, когда состоится свадьба и где она пройдет. Влюбленные много путешествуют по миру и работают в разных местах, так что праздник может случиться где угодно.

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А вот с карьерой у Карлы после легендарного «Клона» не совсем складывается. Ее запомнили в роли очаровательной дочери Жади, которая ждала принца, а вот другие проекты ей предлагают мало. Несмотря на все это, она продолжает сниматься и работать, а также активно развивает собственный блог в соцсетях.

Но в последнее время ей было не до этого. Карла рассказала, что два года назад чуть не умерла из-за онкологической болезни. После традиционного обследования ей сообщили о том, что она больна раком — это как раз было в пандемию коронавируса. Ситуация осложнялась, так как большинство людей должны были сидеть по домам, поэтому ей пришлось приложить все усилия для лечения. Но оно принесло свои плоды, и сейчас актриса в ремиссии.

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Источник фото: кадр из сериала "Клон" Автор: Татьяна Вайвалова
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