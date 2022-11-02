После смерти Шатунова появится новый «Ласковый май»: кто в него войдет?

Андрей Разин рассказал, что в память о музыканте хочет возродить легендарный коллектив.

Смерть Юрия Шатунова стала одной из самых громких за последние месяцы. Легендарный музыкант почувствовал себя плохо, когда отдыхал с друзьями, после чего его экстренно отвезли в больницу в состоянии клинической смерти. Спасти легенду поп-сцены не удалось.

Все это время экс-продюсер Андрей Разин обвиняет окружение Шатунова в том, что именно оно довело его до такого плачевного состояния. Создатель «Ласкового мая» даже написал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить обстоятельства кончины артиста.

А пока в память о Шатунове он решил воссоздать легендарный «Ласковый май». Несмотря на суды и постоянные скандалы, Разин утверждает: именно ему принадлежат права на название и все его творчество. И сейчас он собирается заняться тем, чтобы очистить доброе имя группы от лживых статей и недостоверной информации в Сети.

Следующим этапом в возрождении «Ласкового мая» станет набор новых артистов. Кто войдет туда, пока непонятно, сам Разин дает весьма туманные и абстрактные формулировки.

Молодые ребята, которые будут работать. Сделаем для них персональную страницу в соцсетях,

— сообщил он в соцсетях.

Делает он это не столько для себя, сколько для поклонников группы, желая дать ей новое развитие и толчок. А все старое наследие «Ласкового мая» останется только на двух его официальных ресурсах в YouTube.

Кроме того, из-за продажи товарного знака американским партнерам теперь нельзя без разрешения устраивать концерты и даже организовывать вечера памяти Шатунова. Если об этом станет известно, то организаторов ждет судебный иск.

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