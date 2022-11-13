Андрей Разин
Последняя воля основателя «Ласкового мая»: как Кузнецов распорядился песнями?
Сергей Кузнецов скончался 7 ноября, а 13-го его похоронили на кладбище для почетных жителей Оренбурга.13 ноя 2022 23:06
После ухода Харламова из «Камеди» юмористы хотят убрать из шоу Павла Волю
Многие до сих пор не понимают, как мог уйти Харламов из проекта, который стал для него культовым и помог пробиться в люди. Но, похоже, не только он скоро покинет шоу.8 ноя 2022 15:57
Умер автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Он пережил Шатунова на 137 дней
Печальная новость пришла из Оренбурга, где на 59-м году жизни умер композитор Сергей Кузнецов. Именно он был автором всех хитов «Ласкового мая».7 ноя 2022 16:46
«Шатунова больше нет, у Разина руки развязаны»: Евгений Фридлянд о возрождении «Ласкового мая»
Известный продюсер рассказал, что думает о перезапуске легендарного коллектива.2 ноя 2022 16:18
После смерти Шатунова появится новый «Ласковый май»: кто в него войдет?
Андрей Разин рассказал, что в память о музыканте хочет возродить легендарный коллектив.2 ноя 2022 10:05
Продюсер Шатунова о смерти участника «Ласкового мая»: «А кто это?»
Скандалы в популярном коллективе продолжаются. Даже после смерти одного из участников продюсеры не могут помириться.10 окт 2022 17:31
Умер еще один участник «Ласкового мая»
О смерти клавишника золотого состава популярной группы «Ласковый май» рассказал Андрей Разин.10 окт 2022 15:51
Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.28 ноя 2021 18:00
«Мы сами не понимаем, что происходит»: менеджер Шатунова рассказал об исчезновении песен артиста из Сети
Продолжается конфликт между солистом и продюсером «Ласкового мая».27 янв 2021 08:16
«Леди Гага сперла идею Аллы Пугачевой»: Андрей Разин обвинил американскую поп-диву в плагиате
Российский продюсер уличил американскую певицу в копировании сценического образа Примадонны.21 янв 2021 14:58
«Судебные расходы опять лягут на бедного Юру»: Шатунов в очередной раз проиграл по делу «Ласкового мая»
Певец не смог получить права на песни легендарной группы.14 янв 2021 12:58
«Нельзя устраивать пир во время чумы»: коллеги по шоу-бизнесу ополчились на Басту после концерта в Санкт-Петербурге
Своими концертами в Санкт-Петербурге музыкант спровоцировал волну негатива.9 дек 2020 20:33
«Время только притупляет боль»: основатель «Ласкового мая» выложил архивное фото с ныне покойным сыном
В памяти продюсера остался улыбчивый мальчик со старой фотографии.9 дек 2020 15:16
«Юра курил с шести лет»: Разин заявил, что Шатунов может умереть, если заразится коронавирусом
Разин не рекомендует Шатунову болеть коронавирусом.8 дек 2020 16:36
«Никто не настроен против Юры»: продюсер группы «Ласковый май» готов бесплатно отдать песни Шатунову
В причине конфликта Разин винит директора певца.20 ноя 2020 13:02
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