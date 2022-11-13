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Звезды После ухода Харламова из «Камеди» юмористы хотят убрать из шоу Павла Волю Многие до сих пор не понимают, как мог уйти Харламов из проекта, который стал для него культовым и помог пробиться в люди. Но, похоже, не только он скоро покинет шоу. 8 ноя 2022 15:57

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Звезды Продюсер Шатунова о смерти участника «Ласкового мая»: «А кто это?» Скандалы в популярном коллективе продолжаются. Даже после смерти одного из участников продюсеры не могут помириться. 10 окт 2022 17:31

Звезды Умер еще один участник «Ласкового мая» О смерти клавишника золотого состава популярной группы «Ласковый май» рассказал Андрей Разин. 10 окт 2022 15:51

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