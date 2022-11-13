Все новости Андрей Разин

Андрей Разин

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Последняя воля основателя «Ласкового мая»: как Кузнецов распорядился песнями?
Сергей Кузнецов скончался 7 ноября, а 13-го его похоронили на кладбище для почетных жителей Оренбурга.
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После ухода Харламова из «Камеди» юмористы хотят убрать из шоу Павла Волю
Многие до сих пор не понимают, как мог уйти Харламов из проекта, который стал для него культовым и помог пробиться в люди. Но, похоже, не только он скоро покинет шоу.
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Умер автор хитов «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Он пережил Шатунова на 137 дней
Печальная новость пришла из Оренбурга, где на 59-м году жизни умер композитор Сергей Кузнецов. Именно он был автором всех хитов «Ласкового мая».
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«Шатунова больше нет, у Разина руки развязаны»: Евгений Фридлянд о возрождении «Ласкового мая»
Известный продюсер рассказал, что думает о перезапуске легендарного коллектива.
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После смерти Шатунова появится новый «Ласковый май»: кто в него войдет?
Андрей Разин рассказал, что в память о музыканте хочет возродить легендарный коллектив.
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Продюсер Шатунова о смерти участника «Ласкового мая»: «А кто это?»
Скандалы в популярном коллективе продолжаются. Даже после смерти одного из участников продюсеры не могут помириться.
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Умер еще один участник «Ласкового мая»
О смерти клавишника золотого состава популярной группы «Ласковый май» рассказал Андрей Разин.
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Страшно смотреть: топ-5 звезд, изуродованных опасной болезнью
Болезнь не щадит никого, в том числе и знаменитостей, которым порой приходится учиться жить заново и привыкать к своей изменившейся внешности.
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«Мы сами не понимаем, что происходит»: менеджер Шатунова рассказал об исчезновении песен артиста из Сети
Продолжается конфликт между солистом и продюсером «Ласкового мая».
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«Леди Гага сперла идею Аллы Пугачевой»: Андрей Разин обвинил американскую поп-диву в плагиате
Российский продюсер уличил американскую певицу в копировании сценического образа Примадонны.
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«Судебные расходы опять лягут на бедного Юру»: Шатунов в очередной раз проиграл по делу «Ласкового мая»
Певец не смог получить права на песни легендарной группы.
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«Нельзя устраивать пир во время чумы»: коллеги по шоу-бизнесу ополчились на Басту после концерта в Санкт-Петербурге
Своими концертами в Санкт-Петербурге музыкант спровоцировал волну негатива.
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«Время только притупляет боль»: основатель «Ласкового мая» выложил архивное фото с ныне покойным сыном
В памяти продюсера остался улыбчивый мальчик со старой фотографии.
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«Юра курил с шести лет»: Разин заявил, что Шатунов может умереть, если заразится коронавирусом
Разин не рекомендует Шатунову болеть коронавирусом.
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«Никто не настроен против Юры»: продюсер группы «Ласковый май» готов бесплатно отдать песни Шатунову
В причине конфликта Разин винит директора певца.
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