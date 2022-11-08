После ухода Харламова из «Камеди» юмористы хотят убрать из шоу Павла Волю

Многие до сих пор не понимают, как мог уйти Харламов из проекта, который стал для него культовым и помог пробиться в люди. Но, похоже, не только он скоро покинет шоу.

О том, что Павла Волю могут убрать из «Камеди клаба», рассказал другой известный юморист и шоумен — Денис Дорохов. По его словам, ведущего популярной программы «давно следует заменить», как и Харламова.

Анализируя то, что произошла в минувшем эфире и посмотрев на работу Андрея Бебуришвили, Денис предложил себя на роль Воли.

У меня тоже лицо подонка, не гламурного, но все же,

— говорит Дорохов.

Он даже предложил устроить флешмоб в соцсетях, чтобы руководство поняло: пора обновлять знаменитую программу и давать дорогу молодым.

Воля, впрочем, не стал молчать и решил посмеяться над Денисом. Он опубликовал кадры с разных проектов, в которых принимает участие, прифотошопив туда лицо Дорохова. Уйдет ли он из программы, пока непонятно. Есть слухи, что продюсеры действительно решили обновить состав и сделать ставку на молодых комиков. Правда, в беседе с «Утро-Новости» звезда КВН Сергей Писаренко очень удивился такой концепции, ведь люди чаще всего идут именно на звезду.

Напомним, Харламова неожиданно для всех сменил Андрей Бебуришвили. Новый ведущий «Камеди клаб» очень скрытная личность, но мы нашли немало интересного про его жизнь.

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