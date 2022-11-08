Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото

Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.

Информация об этом появилась поздно вечером 7 ноября. Крис Эванс завоевал этот титул первый раз — об этом объявили в вечернем выпуске шоу Стивена Колерта, а затем и на официальном сайте СМИ.

Ранее самым сексуальным мужчиной был актер Пол Радд, который известен по роли Человека-Муравья во вселенной Marvel. Крис Эванс также прославился съемками в комиксах — 10 лет он исполнял роль Капитана Америки.

Эванс с юмором отнесся к своему новому званию. В эфире он пошутил, что его будут дразнить близкие друзья, но больше всего порадуется мама.

Она гордится всем, что я делаю,

— с улыбкой сказал Эванс People.