Адам Левин

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото

Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.

8 ноя 2022 11:19