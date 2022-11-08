Все новости Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

Звезды Кино
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.
Спорт
Немецкий футболист врезался в стену и потерял сознание
В одной из низших футбольных лиг Германии игрок получил необычную травму.
Звезды
Футболиста Дэвида Бекхэма разнесли за поцелуй в губы с дочкой
Дэвид Бекхэм поделился трогательным снимком с дочерью на прогулке.
Звезды
Жену Дэвида Бекхэма назвали причиной его внешних изменений
За прошедшие 26 лет Дэвид Бекхэм изменился в лучшую сторону.
Звезды
Забота или унижение? Муж Виктории Бекхэм оставил ей записку с оскорблением
Дэвид потребовал, чтобы супруга вернулась домой довольная.
Звезды
Дэвид Бекхэм исполнил рождественскую песню в честь праздника
Виктория рассказала, что футболист обожает Рождество.
Звезды
73-летний отец Дэвида Бекхэма женился на миллионерше Хилари Мередит
На церемонии присутствовали только родственники и друзья.
Звезды
Виктория Бекхэм показалась в необычном наряде: «Дэвид заставил меня носить это»
В связи с пандемией звезды часто бывают за городом.
Звезды
«Что с ее лицом?»: фанаты недовольны новой внешностью Виктории Бекхэм
Поклонники попросили звезду больше не вкалывать филлеры в губы.
Дети
«Мы так гордимся тобой»: Виктория Бекхэм показала фото с сыном в его 16-й день рождения
Поздравительной публикацией знаменитость поделилась в своем личном блоге.
Звезды
Сын Виктории и Дэвида Бекхэм снялся для глянца в женском топе
18-летний Ромео украсил обложку мужского Vogue.
Звезды
«Всегда нравилось удивлять Дэвида»: Виктория Бекхэм о секрете счастливого 22-летнего брака
Британский дизайнер поделилась секретами семейного счастья.
Звезды в соцсетях
«Не работайте с детьми и животными»: фотосессия, устроенная Викторией Бекхэм, не обрадовала ее сына Бруклина
«Телячьи нежности» уже не воодушевляют старшего наследника четы Бекхэм.
Звезды в соцсетях
«А потом присоединяется папа»: Дэвид Бекхэм испортил выступление сына
Семейный дуэт порадовал поклонников.
Звезды
«Уродливый и неуместный»: соседи Дэвида и Виктории Бекхэм недовольны намерением четы построить собственный остров
Соседи Бекхэмов намерены оспорить поговорку «Богато жить не запретишь».
Звезды в соцсетях
«Красивая пара»: бывшая жена Абрамовича похвасталась фото со свадьбы с миллиардером
Пышное торжество обошлось паре в 6,5 млн долларов.
Последнее
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