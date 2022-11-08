Крис Эванс
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.8 ноя 2022 11:19
Вышел трейлер комедийного хоррора «Экзорцизм моей лучшей подруги»
Картина напоминает классический фильм ужасов «Изгоняющий дьявола» и фэнтезийную драму о взрослении «Оборотень» (2000).26 авг 2022 15:05
Реге-Жан Пейдж допускает, что создатели «Бриджертонов» заменят его другим актером
«Они вольны поступать так, как считают нужным», – сказал актер, имея в виду создателей сериала.14 июл 2022 19:10
По данным инсайдеров, сценаристы «Дэдпула» работают над приквелом «Серого человека» с Крисом Эвансом
Создатели также планируют сиквел.16 май 2022 16:47
Появилась подборка свежих кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix продолжает напоминать о приближающейся премьере.2 мар 2022 12:55
Неожиданные подробности о «Дюне 2» и «сражение» Капитана Америки со «Скалой» Джонсоном: кинодайджест
Сыгравший Капитана Америку актер Крис Эванс составит компанию «Скале» Джонсону в новом фильме.25 янв 2022 12:28
«Черную Вдову» обокрали на 600 млн и новый проект Квентина Тарантино: кинодайджест
В грядущем фильме Кристофера Нолана пополнение.5 янв 2022 12:30
В какой последовательности смотреть все части «Капитана Америки»?
Фильмы о Стиве Роджерсе, известном также как Капитан Америка, начали снимать еще в середине ХХ века.23 дек 2021 15:07
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.23 ноя 2021 16:00
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.4 ноя 2021 13:00
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.14 окт 2021 13:14
«Теперь Крис Эванс ее»: в Сети поиздевались над толстой Лиззо
Певица Лиззо появилась на публике в прозрачном платье.13 окт 2021 15:56
«Ей же 20, а не 60!»: как герои «Будки поцелуев» изменились за три фильма
Зрители остались недовольны финалом.17 авг 2021 13:20
Дэвид Харбор мечтает о фильме, посвященном соперничеству между Капитаном Америкой и Красным Стражем
По мнению звезды, персонажи являются отражениями друг друга.21 июн 2021 13:00
Крис Эванс показал синяки, которые он получил на съемках «Серого человека»
Актер продемонстрировал последствия стычки с Райаном Гослингом.31 май 2021 13:30
Энтони Маки объяснил, в чем состоит различие между Сэмом Уилсоном и Стивом Роджерсом
Умение уладить дело миром против грубой силы.29 апр 2021 10:30
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.28 апр 2021 10:47
В социальных сетях Marvel Стива Роджерса заменили на Сэма Уилсона
Передача щита произошла официально.27 апр 2021 13:01
Шоураннер «Сорвиголовы» не может представить, чтобы Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина заменил другой актер
Он сравнивает это с попыткой заменить ведущих Мстителей.22 апр 2021 15:18
Энтони Маки рассказал, как он развлекался в перерывах между съемками последних «Мстителей»
Это одно из его любимых занятий.13 апр 2021 10:44
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