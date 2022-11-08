Все новости Крис Эванс

Крис Эванс

Звезды Кино
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.
Кино
Вышел трейлер комедийного хоррора «Экзорцизм моей лучшей подруги»
Картина напоминает классический фильм ужасов «Изгоняющий дьявола» и фэнтезийную драму о взрослении «Оборотень» (2000).
Кино
Реге-Жан Пейдж допускает, что создатели «Бриджертонов» заменят его другим актером
«Они вольны поступать так, как считают нужным», – сказал актер, имея в виду создателей сериала.
Кино
По данным инсайдеров, сценаристы «Дэдпула» работают над приквелом «Серого человека» с Крисом Эвансом
Создатели также планируют сиквел.
Кино
Появилась подборка свежих кадров из второго сезона «Бриджертонов»
Netflix продолжает напоминать о приближающейся премьере.
Кино
Неожиданные подробности о «Дюне 2» и «сражение» Капитана Америки со «Скалой» Джонсоном: кинодайджест
Сыгравший Капитана Америку актер Крис Эванс составит компанию «Скале» Джонсону в новом фильме.
Кино
«Черную Вдову» обокрали на 600 млн и новый проект Квентина Тарантино: кинодайджест
В грядущем фильме Кристофера Нолана пополнение.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Капитана Америки»?
Фильмы о Стиве Роджерсе, известном также как Капитан Америка, начали снимать еще в середине ХХ века. 
Звезды
От Шварценеггера до Макконахи: озвучена неожиданная причина, почему актеров затягивает в политику
Медийные личности стремятся построить карьеру на политическом поприще не только ради самопиара.
Звезды
«Порвут пару Бибера и Хейли»: роман Криса Эванса и Селены Гомес вызвал восторг
Новый роман Селены Гомес произвел фурор среди поклонников.
Кино
Какой бюджет у фильмов серии Marvel «Мстители»?
Бюджет художественного фильма кинематографической вселенной Marvel составил 220 млн долларов.
«Теперь Крис Эванс ее»: в Сети поиздевались над толстой Лиззо
Певица Лиззо появилась на публике в прозрачном платье.
Кино
«Ей же 20, а не 60!»: как герои «Будки поцелуев» изменились за три фильма
Зрители остались недовольны финалом.
Кино
Дэвид Харбор мечтает о фильме, посвященном соперничеству между Капитаном Америкой и Красным Стражем
По мнению звезды, персонажи являются отражениями друг друга.
Кино
Крис Эванс показал синяки, которые он получил на съемках «Серого человека»
Актер продемонстрировал последствия стычки с Райаном Гослингом.
Кино
Энтони Маки объяснил, в чем состоит различие между Сэмом Уилсоном и Стивом Роджерсом
Умение уладить дело миром против грубой силы.
Кино
Слух: Новый Капитан Америка в исполнении Энтони Маки может получить собственную трилогию
Это соответствовало бы общей структуре киновселенной Marvel.
ТВ и сериалы
В социальных сетях Marvel Стива Роджерса заменили на Сэма Уилсона
Передача щита произошла официально.
ТВ и сериалы
Шоураннер «Сорвиголовы» не может представить, чтобы Винсента Д’Онофрио в роли Кингпина заменил другой актер
Он сравнивает это с попыткой заменить ведущих Мстителей.
Кино
Энтони Маки рассказал, как он развлекался в перерывах между съемками последних «Мстителей»
Это одно из его любимых занятий.
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