Звезды Кино Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс. 8 ноя 2022 11:19

Кино Ричард Гир сыграет в англоязычном ремейке израильской драмы «Тоска» Актер сыграет пожилого плейбоя, который узнает, что у него есть взрослый сын. 30 сен 2022 17:03

Кино Джон Бернтал считает, что он не подходит на главную роль в ремейке «Американского жиголо» Актер станет преемником Ричарда Гира. 21 апр 2022 16:30