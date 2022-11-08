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Кино В Италии снимут сериал о преступлениях Достоевского Если вы думаете, что речь идет о великом русском писателе, то вы ошибаетесь. 5 окт 2022 17:23

Кино Хью Джекман был бы рад сыграть в сиквеле «Величайшего шоумена» Актер прокомментировал шансы на продолжение, которое хочет далеко не он один. 14 сен 2022 15:14

Кино Звезда сериала Halo Пабло Шрайбер подтвердил факт переговоров с Marvel о роли Росомахи Актер с детства мечтает сыграть этого персонажа. 27 мар 2022 11:19

Кино Хью Джекман прервал шуточную вражду с Райаном Рейнольдсом, чтобы всерьез похвалить фильм «Проект «Адам» Джекман с искренним восторгом отозвался о новой картине своего друга. 11 мар 2022 10:32

Кино В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»? Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме. 30 дек 2021 12:04

Кино В какой последовательности смотреть все части «Людей Икс» по хронологии? Культовой франшизе «Люди Икс» в 2021 году исполнился 21 год – она стартовала одновременно с новым веком. 30 дек 2021 10:51

Кино В какой последовательности смотреть все фильмы про Росомаху по хронологии? После ухода Джекмана судьба серии остается под вопросом. 6 дек 2021 10:48

Звезды Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице В декабре артистка пересаживается на метро. 18 ноя 2021 14:15

Кино Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса, выложив фото с режиссером «Главного героя» Противостояние продолжается. 29 июл 2021 15:07

Кино Райан Рейнольдс в присущей ему манере прокомментировал свою «войну» с Хью Джекманом Оказалось, его выводит из себя доброта коллеги. 20 июл 2021 11:02

Кино Слух: В «Дэдпуле 3» могут появиться Хью Джекман и Сэмюэл Л Джексон И фильм позиционируется как «прокаченная» версия «Трех амиго». 19 апр 2021 11:25

Кино Слух: Хью Джекман задумался о возвращении к роли Росомахи, но все будет зависеть от сценария Похоже на попытку выдать желаемое за действительное. 18 апр 2021 00:39

Кино По слухам, полнометражный фильм о Рике Граймсе из «Ходячих мертвецов» получит рейтинг R Зрителям обещают нечто очень жесткое. 26 мар 2021 13:10

Кино Слух: В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут появиться оригинальные Люди Икс Но на Росомаху особенно рассчитывать не стоит. 20 дек 2020 13:52

Кино Звезда «Логана» Дафни Кин рассказала, что студия Fox планировала спин-офф про Икс-23 Проект был жив до слияния с Disney. 4 дек 2020 18:10

Кино Звезда «Мира Дикого Запада» Люк Хемсворт попросился в MCU на роль Росомахи Старший брат известных актеров готов вновь вернуться к работе с Marvel. 8 окт 2020 11:38

Звезды Хью Джекман посмотрел «Довод» Нолана в кинотеатре – и поделился впечатлениями Голливудский актер посоветовал зрителям найти возможности увидеть ленту на большом экране. 15 сен 2020 15:15