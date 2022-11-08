Хью Джекман
Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки «Дэдпула 3»
Канадский актер и продюсер знаменитого комикса заявил, что сценарий уже готов, а в самом проекте появится Хью Джекман в роли Росомахи.8 ноя 2022 15:42
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.8 ноя 2022 11:19
В Италии снимут сериал о преступлениях Достоевского
Если вы думаете, что речь идет о великом русском писателе, то вы ошибаетесь.5 окт 2022 17:23
Хью Джекман был бы рад сыграть в сиквеле «Величайшего шоумена»
Актер прокомментировал шансы на продолжение, которое хочет далеко не он один.14 сен 2022 15:14
Звезда сериала Halo Пабло Шрайбер подтвердил факт переговоров с Marvel о роли Росомахи
Актер с детства мечтает сыграть этого персонажа.27 мар 2022 11:19
Хью Джекман прервал шуточную вражду с Райаном Рейнольдсом, чтобы всерьез похвалить фильм «Проект «Адам»
Джекман с искренним восторгом отозвался о новой картине своего друга.11 мар 2022 10:32
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.30 дек 2021 12:04
В какой последовательности смотреть все части «Людей Икс» по хронологии?
Культовой франшизе «Люди Икс» в 2021 году исполнился 21 год – она стартовала одновременно с новым веком.30 дек 2021 10:51
В какой последовательности смотреть все фильмы про Росомаху по хронологии?
После ухода Джекмана судьба серии остается под вопросом.6 дек 2021 10:48
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.18 ноя 2021 14:15
Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса, выложив фото с режиссером «Главного героя»
Противостояние продолжается.29 июл 2021 15:07
Райан Рейнольдс в присущей ему манере прокомментировал свою «войну» с Хью Джекманом
Оказалось, его выводит из себя доброта коллеги.20 июл 2021 11:02
Слух: В «Дэдпуле 3» могут появиться Хью Джекман и Сэмюэл Л Джексон
И фильм позиционируется как «прокаченная» версия «Трех амиго».19 апр 2021 11:25
Слух: Хью Джекман задумался о возвращении к роли Росомахи, но все будет зависеть от сценария
Похоже на попытку выдать желаемое за действительное.18 апр 2021 00:39
По слухам, полнометражный фильм о Рике Граймсе из «Ходячих мертвецов» получит рейтинг R
Зрителям обещают нечто очень жесткое.26 мар 2021 13:10
Слух: В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут появиться оригинальные Люди Икс
Но на Росомаху особенно рассчитывать не стоит.20 дек 2020 13:52
Звезда «Логана» Дафни Кин рассказала, что студия Fox планировала спин-офф про Икс-23
Проект был жив до слияния с Disney.4 дек 2020 18:10
Звезда «Мира Дикого Запада» Люк Хемсворт попросился в MCU на роль Росомахи
Старший брат известных актеров готов вновь вернуться к работе с Marvel.8 окт 2020 11:38
Хью Джекман посмотрел «Довод» Нолана в кинотеатре – и поделился впечатлениями
Голливудский актер посоветовал зрителям найти возможности увидеть ленту на большом экране.15 сен 2020 15:15
Хью Джекман вспомнил свой «двадцатисекундный» кастинг на роль Росомахи
Актер рассказал, как проходил пробы для того, чтобы сыграть культового персонажа.22 авг 2020 11:00
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