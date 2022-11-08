Все новости Хью Джекман

Хью Джекман

Кино
Райан Рейнольдс рассказал, когда начнутся съемки «Дэдпула 3»
Канадский актер и продюсер знаменитого комикса заявил, что сценарий уже готов, а в самом проекте появится Хью Джекман в роли Росомахи.
Звезды Кино
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года — фото
Авторитетное американское СМИ каждый год публикует рейтинг самых сексуальных мужчин на планете. В этом году им стал исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс.
Кино
В Италии снимут сериал о преступлениях Достоевского
Если вы думаете, что речь идет о великом русском писателе, то вы ошибаетесь.
Кино
Хью Джекман был бы рад сыграть в сиквеле «Величайшего шоумена»
Актер прокомментировал шансы на продолжение, которое хочет далеко не он один.
Кино
Звезда сериала Halo Пабло Шрайбер подтвердил факт переговоров с Marvel о роли Росомахи
Актер с детства мечтает сыграть этого персонажа.
Кино
Хью Джекман прервал шуточную вражду с Райаном Рейнольдсом, чтобы всерьез похвалить фильм «Проект «Адам»
Джекман с искренним восторгом отозвался о новой картине своего друга.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Пиратов Карибского моря»?
Сценарист «Проклятия Черной жемчужины», первого фильма франшизы, Стюарт Битти родился в Австралии и в средней школе учился вместе с Хью Джекманом. Поэтому роль Джека Воробья он писал для него. Правда, кинокомпания Disney сочла Джекмана недостаточно крупной звездой для главной роли во многомиллионном приключенческом фильме.
Кино
В какой последовательности смотреть все части «Людей Икс» по хронологии?
Культовой франшизе «Люди Икс» в 2021 году исполнился 21 год – она стартовала одновременно с новым веком.
Кино
В какой последовательности смотреть все фильмы про Росомаху по хронологии?
После ухода Джекмана судьба серии остается под вопросом.
Звезды
Актриса Юлия Меньшова призналась, что ее редко узнают на улице
В декабре артистка пересаживается на метро.
Кино
Хью Джекман затроллил Райана Рейнольдса, выложив фото с режиссером «Главного героя»
Противостояние продолжается. 
Кино
Райан Рейнольдс в присущей ему манере прокомментировал свою «войну» с Хью Джекманом
Оказалось, его выводит из себя доброта коллеги. 
Кино
Слух: В «Дэдпуле 3» могут появиться Хью Джекман и Сэмюэл Л Джексон
И фильм позиционируется как «прокаченная» версия «Трех амиго».
Кино
Слух: Хью Джекман задумался о возвращении к роли Росомахи, но все будет зависеть от сценария
Похоже на попытку выдать желаемое за действительное.
Кино
По слухам, полнометражный фильм о Рике Граймсе из «Ходячих мертвецов» получит рейтинг R
Зрителям обещают нечто очень жесткое.
Кино
Слух: В сиквеле «Доктора Стрэнджа» могут появиться оригинальные Люди Икс
Но на Росомаху особенно рассчитывать не стоит.
Кино
Звезда «Логана» Дафни Кин рассказала, что студия Fox планировала спин-офф про Икс-23
Проект был жив до слияния с Disney.
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» Люк Хемсворт попросился в MCU на роль Росомахи
Старший брат известных актеров готов вновь вернуться к работе с Marvel.
Звезды
Хью Джекман посмотрел «Довод» Нолана в кинотеатре – и поделился впечатлениями
Голливудский актер посоветовал зрителям найти возможности увидеть ленту на большом экране.
Звезды
Хью Джекман вспомнил свой «двадцатисекундный» кастинг на роль Росомахи
Актер рассказал, как проходил пробы для того, чтобы сыграть культового персонажа.
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