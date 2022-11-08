«Мне нужно есть, жить как-то»: солист Little Big нищенствует в США

Илья Прусикин вместе с Соней Таюрской переехали в США зимой 2022 года. Они думали, что там у них все наладится, но беда приходит одна за другой.

Из-за мировых политических событий Илья Прусикин и его девушка, солистка группы Little Big Соня Таюрская, приняли решение покинуть Россию и уехали в США. В Лос-Анджелесе они сняли шикарный дом с видом на побережье и думали, что сейчас там начнется новая жизнь: их ждут продюсеры, лейблы и концертные залы.

Но проблемы валятся одна за другой. Об этом фронтмен некогда популярной группы Little Big сказал в последнем интервью. По его словам, они еле-еле сводят концы с концами, так как выступлений нет, а запасы стремительно испарились. А ведь ему еще надо обеспечивать бывшую жену и ребенка.

Мне нужно есть, нужно жить как-то,

— сетует он в интервью Prozvezd.

При этом возвращаться в Россию он пока не планирует, так как не видит в этом смысла. Его много чего не устраивает в родной стране, при этом он любит и ценит то, что ему дала родина. Скорее всего, он посетит ее через 10–15 лет, но пока что говорить об этом еще рано.

Напомним, что Little Big стали одной из самых популярных российских групп в Европе и США. Славы им добавил и конкурс «Евровидение», который, увы, они провели в онлайн-формате из-за пандемии. Тогда их хит UNO стал самым прослушиваемым за всю историю фестиваля, но второй раз компания уже решила не ехать.

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